Espaço do Leitor: Ordem e Progresso

Nestes últimos dias tenho visto todo tipo de comportamento sociopolítico ou político social, mais aplicadamente. É incrível a ideia individual de cada cidadão. O comportamento de defesa e ataque às ideias, seja quais forem, e a manipulação da massa, também seja qual lado for. Hoje vi um vídeo em que um grupo queima a Bandeira Brasileira. Impressionante como as pessoas estão com seus comportamentos radicalizados. É como um vírus que se espalha pelo Brasil. Sinto um Brasil perdido em meio a tanta corrupção, ingerência, desonestidade etc. Onde vamos parar? Será que o povo brasileiro realmente precisa de representantes políticos, governamentais, institucionais etc., que só se preocupam em interesses particulares e partidários? O Brasil merece muito mais. O Brasil merece que todos os corruptos e desonestos sejam colocados na cadeia. Que a justiça faça seu trabalho de modo correto e que as influências não contaminem o processo democrático. Não vamos deixar que ocorram desvios por qualquer que sejam as causas, sejam elas racionais ou irracionais que levem à baderna nacional. Precisamos de Ordem e Progresso. Murillo de Rubim C. Filho. muricouto@gmail.com

Futebol sem prestígio

No meu tempo de peladeiro, jogando na lateral direita do inesquecível time de futebol society na Associação Atlética da Bahia e na seleção do saudoso Colégio de Aplicação da Ufba, participei de algumas maratonas futebolísticas jogando duas ou mais partidas no mesmo dia. Afinal, todos queriam ver de perto o espetáculo de futebol dos "estrelados-atletas" que envergavam com orgulho e maestria as camisas daquelas agremiações. Daí, haja fôlego e tempo para atender a todos. E ninguém reclamava de contusão ou estafa. Muito pelo contrário: quanto mais convites, melhor! Entretanto, o cenário descrito é inaceitável no futebol profissional dos tempos atuais, tal qual a situação vivenciada pelo E. C. Bahia, ao jogar duas vezes no mesmo dia em locais e competições diferentes. Esta absurda exigência da CBF demonstra a falta de prestígio do futebol baiano perante esta entidade, além de comprovar a pequenez e a decadência técnica que o Ex-Quadrão de Aço vem acumulando ao longo dos últimos dez anos. José Carlos Novaes Queiróz, jcarlosnq@gmail.com

Déficit habitacional

A Bahia, segundo levantamento da Federação dos Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), entre 2010 e 2014, promoveu a maior redução do déficit habitacional dentre os estados do Nordeste, propiciando moradia a 116,5 mil famílias, sendo que neste ano de 2016 serão entregues mais 18.453 unidades residenciais. Causa estranheza a não publicização deste importante fato. Aliás, a não difusão do relevante feito robustece a tese de que dentre os políticos brasileiros, muitos são radicais, ideológicos, politizadores quando dos debates e nitidamente despreocupados com as causa dos seus respectivos representados. Atuam cotidianamente em causa própria e em causa das suas respectiva agremiações. Lamentavelmente. Domingos San Telmmo, domingossantelmmo @bol.com.br

Cidade sem segurança

Minha filha leva meu neto para o fim de tarde na Lagoa do Patos, na Pituba, onde se encontra com outras mães e seus filhinhos. Ontem (8), foram assaltadas pela segunda vez. A quem se queixar? Para ouvir aquela resposta-padrão: "A polícia informa que realiza rondas regulares...?". Ora, Sr. comandante, se essas rondas realmente funcionassem a maioria dos assaltos não aconteceria. Sei que a polícia militar trabalha com um efetivo que, numericamente, é insuficiente para o tamanho do estado, e vejo, como via no governo passado, que publicidade e propaganda (a maioria desnecessária e inútil) parecem ser mais importantes que os setores básicos que a população precisa ver atendidos. Como não há oposição na trôpega Assembleia, resta usarmos essa "tribuna" de A TARDE. Antônio Luis Almada, bisama01@yahoo.com.br

Taxas abusivas

Desde 1997 o CRA (Conselho Regional de Administração) vinha exigindo das empresas de informática o registro e contratação de um profissional administrador responsável pela empresa. Isso ocasionava custos estratosféricos para as empresas de tecnologia, já que tal medida visava unicamente uma sanha arrecadatória. Consciente de que tal imposição era indevida, entrei com uma ação federal (Processo 0019809-82.2012.4. 01.3300), visando resguardar meus direitos, a qual foi decidida ao meu favor na liminar e no mérito. Ao mesmo tempo solicitei um pedido de investigação no MPF para apuração das ilegalidades cometidas por esse conselho contra todas as empresas de informática da Bahia. O MPF, concordando com meus argumentos técnicos e jurídicos, após inquérito e ampla investigação, promoveu uma Ação Civil Pública (Processo 19971-43.2013.4.01.3300) perante a justiça federal, a qual prontamente e em grau definitivo declarou ilegal e inconstitucional tal prática. Ou seja, as empresas de informática não mais precisam pagar essas taxas abusivas, além do que podem solicitar o reembolso de todas as quantias pagas nos últimos cinco anos. Williams Diaz, williams@interban.com.br

Toma lá, dá cá

Até que enfim o Supremo Tribunal Federal, em uma votação com resultado de 10 X 1, interpretou corretamente a Carta Magna mandando de volta para a Bahia um pretenso ministro que seria um marionete do chefe da Casa Civil da Presidência, Jaques Wagner. Recentemente este mesmo ministro teve uma filha, uma jovem advogada, nomeada pela presidente Dilma como Desembargadora Federal. Alan Kardek Costa, alankardekcosta_13@hotmail.com

