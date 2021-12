Espaço do Leitor: Ônibus para estudantes

Estou insatisfeito com o serviço do Setps para os estudantes. Sou estudante e faço curso pré-vestibular pelo fato de a escola pública não me dar suporte para fazer o Enem. Meu curso fica localizado no Pelourinho e moro em Sete de Abril, por isso pego dois ônibus para chegar e dois para o retorno. Tenho aula de domingo a domingo, mas o Setps só me dá o direito de usufruir de 85 passagens, sendo que em média preciso de 120. Já fiz reclamações e nada foi resolvido, eles não estão nem aí. Tenho que pagar no dinheiro os dias que meu cartão não funciona. Além disso, não tenho direito de sair para lugar nenhum, só curso/casa, isso é correto? O nome disso é segregação. Afastando-nos do nosso direito de ir e vir. Não posso mais sair! É um absurdo que o transporte público não faça parte da Constituição, além de ser superprecário. Exijo uma solução dos órgãos competentes. Moisés Gomes, moisesph98@gmail.com

Força-tarefa na Olimpíada

Sempre fui contra que países pobres, como o Brasil, promovam grandes eventos, como Copa do Mundo e Olimpíada. São grandes despesas bancadas com recursos públicos e o que fica como legado são de fato apenas as dívidas, como a que o estado da Bahia tem que pagar ainda por muitos anos ao BNDES por conta do financiamento para a reconstrução da Fonte Nova. Mas, depois que decidiram fazer a Olimpíada, temos que torcer para que tudo dê certo. Admiro quem tem coragem de assumir tais empreitadas tendo que enfrentar todo tipo de dificuldade e também a necessidade de alguns de aparecer. Veja essa dos fiscais do trabalho que foram fiscalizar a força-tarefa montada para resolver problemas emergenciais na Vila Olímpica. Veja bem, é uma força-tarefa para trabalhos emergenciais e temporários a serem feitos em curto prazo. Aí vêm as "otoridades" questionar jornada de trabalho, assinatura de carteira, etc. Bem elas tiveram o seu minuto de fama, apareceram até no Jornal Nacional. Cuidado, se aparecer um vazamento de água no seu apartamento num dia de domingo e você chamar um encanador para consertá-lo, o fiscal do trabalho poderá lhe multar porque o encanador, além de não ter com a carteira assinada, estaria trabalhando num dia de repouso... Carlos Fernandes, SALVADOR (BA), cfernandes1948@gmail.com

Órgãos estaduais

"Nós precisamos enxugar a máquina e trabalhar com as pessoas necessárias para um bom funcionamento da instituição" (Ricardo Barros, ministro da Saúde). O governo baiano deveria seguir o exemplo do ministro para sanear as empresas e órgãos estaduais. Como uma empresa pode sobreviver com elementos que não colaboram, com funcionários que permanecem 15 ou mais anos em cargos, tenham ou não capacidade e competência técnica? A máquina administrativa deve ser ágil, com quadro funcional compatível com suas metas. Gestões começam e terminam com os eternos chefes, assessores e pessoas indicadas por critérios políticos. Do jeito que está, não há conta certa que viabilize o funcionamento dos órgãos. Cristina Ventura, SALVADOR (BA), tina_ventura2005@yahoo.com.br

Gastos de campanha

Com base nas novas regras para gastos de campanha, estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para candidatos a prefeito e a vereador, o candidato a prefeito poderá gastar até R$ 14,6 milhões no 1º turno e R$ 4,4 milhões no 2º turno, enquanto os candidatos a vereador poderão investir até R$ 396,7 mil. Na qualidade de presidente do movimento dos aposentados na Bahia, discordo desse critério estabelecido pelo TSE, considerando as desigualdades sociais: os que possuem menos poder aquisitivo, como a mulher, o jovem, o negro, o aposentado, dentre outros segmentos da sociedade organizada, são impedidos de disputar uma eleição em igualdades de condições para ajudar a cidade, em relação aos que têm muitos recursos. Como poderemos evitar a corrupção no meio político com esse tipo de medida? São muitos com poucos recursos e poucos com muitos recursos. Essa é a raiz de todos os males, da crise moral e política e da escassez de líderes no Brasil. O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil não prevalece? Alderico Sena, aldericsena@hotmail.com

Lula - I

O Sr. Lula, que, na sua visão turva e míope, se intitula "a alma mais cândida deste país", depois de sondar dezenas de países e eles lhe negaram asilo político, de ter os seus planos de fuga descobertos e, no ato de desespero, pedir socorro à ONU, numa confissão pública dos crimes cometidos que lhe são imputados, tentou se valer da ajuda de um bispo que, sem entender o que ele pretendia, lhe recomendou 36 ave-marias... Lula é uma vergonha para o Brasil, para a nossa história e para o povo brasileiro. Moacyr Rodrigues Nogueira, moaca14@hotmail.com

Lula - II

Já não bastavam os percalços por que vem passando nosso país em nível internacional devido à corrupção sistêmica, engendrada principalmente pelo PT, além dos problemas de infraestrutura no Parque Olímpico, piorando ainda mais a nossa imagem mundo afora, e agora vem o zumbi, o ex-presidente Lula, encaminhar ao Comitê de Direitos Humanos da ONU um recurso para tentar barrar ações que classifica como "abuso de poder" e de "falta de imparcialidade" do juiz federal Sérgio Moro e dos procuradores da Operação Lava Jato. Chega às raias do ridículo, para dizer o mínimo, o encaminhamento desse recurso, arranhando sobremaneira a já desgastada imagem do Brasil com uma denúncia mentirosa. Essa vã tentativa de postergar a sua prisão aconteceu depois de o futuro hóspede da Papuda recorrer sem sucesso ao Supremo Tribunal Federal para fugir das mãos de Sérgio Moro. Deixe o Brasil em paz! Deixe nosso país renascer das cinzas causadas por você, Lula, e sua quadrilha. Não ridicularize ainda mais o Brasil! Chega! Nadyvaldo Monteiro de Almeida, nadmonteiro@gmail.com

Dois pesos, duas medidas

O presidente interino, Michel Temer, assinou projeto de lei estabelecendo aumento salarial de 37% para delegados da Polícia Federal (PF). É um prêmio ao vitorioso trabalho da PF, que contribuiu para colocar na cadeia os bandidos que dilapidaram o patrimônio público, especialmente a Petrobras. A Câmara dos Deputados já havia aprovado reajustes para membros do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal, com muita justeza, diga-se a bem da verdade. Por outro lado, outras categorias, como médicos, professores, técnicos, peritos, entre outras, que fazem um trabalho anônimo, não tiveram nenhum reajuste ou, se tiveram, foi com base no salário mínimo. Carlos Neville, carlosneville@gmail.com

adblock ativo