Espaço do Leitor: Neojiba I

O programa Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) manifesta sua solidariedade à Orquestra Sinfônica do Estado da Bahia (Osba) neste momento de crise. Esperamos que este contexto possa se reverter em curto prazo. A revitalização da Osba é inclusive uma condição para que os jovens músicos do Neojiba com interesse e talento possam continuar um caminho de profissionalização na área orquestral na Bahia. Em resposta ao artigo intitulado Nosso Titanic musical, de autoria do produtor cultural Dimitri Ganzelevitch (12/3, em A TARDE), reafirmamos o caráter social e educativo do Neojiba; um programa do estado da Bahia gerido pelo Instituto de Ação Social pela Música (IASPM). Este modelo de gestão confere ao IASPM a possibilidade de realizar seus projetos e cumprir as metas, pactuadas em contrato com o governo do estado da Bahia, utilizando recursos tanto da esfera pública quanto privada. Esclarecemos que todas as turnês, nacionais ou internacionais, das formações musicais do programa Neojiba são realizadas com recursos financeiros captados junto à iniciativa privada nacional e internacional. A maior parte dos custos que envolvem a organização de nossas turnês internacionais é sempre coberta pelas instituições estrangeiras - muitas delas estão entre as mais prestigiadas do mundo - que convidam a Orquestra Juvenil da Bahia para concertos e residências artísticas nos padrões das melhores orquestras. Consideramos que esses convites que chegam até nós são um claro reconhecimento pelo trabalho de excelência no campo da formação musical oferecido pelo programa. Christiane Sampaio - Coordenadora de Comunicação

Neojiba II

A respeito do artigo Nosso Titanic Musical, de Dimitri Ganzelevitch, louvo sua defesa da Osba como um importante patrimônio cultural baiano. Lamento, porém, sua visão estreita com relação ao Neojiba, uma das maiores realizações dos últimos anos em nosso estado, sob a competente direção do pianista e maestro Ricardo Castro. Ao contrário do que escreveu, seu empenho deveria ser por zelar pela continuidade de ambas e não criar uma mesquinha competição entre as duas orquestras. Lúcia Leão Jacobina Mesquita

100 anos do padre Sadoc

Faz 100 anos - neste mês de março - que nascia em Santo Amaro da Purificação aquele que é, indiscutivelmente, um dos maiores oradores sacros do Brasil, o padre Gaspar Sadoc. Aliás, não somente brilhante orador, senão: filho de pais humildes, portador de inabalável fé em Deus e notada força de vontade mesclada com privilegiada inteligência, também nascera para trabalhar e para servir. Logo padre, iniciou sua missão no então paupérrimo bairro da Liberdade, tendo construído uma bela igreja e socorrido a muitos que viviam em condições sub-humanas. Sempre obedecendo a ordens superiores, foi chefiar a paróquia de Quintas, reformando a capela de São Judas Tadeu e continuando sempre o trabalho de amenizar dores alheias. Transferido finalmente para a Freguesia da Vitória, consolidou o seu apostolado como verdadeiro líder espiritual da Igreja Católica na Bahia. Homem de muitos amigos, também não era para menos... Acontece, contudo, causa real estranheza, que o centenário padre jamais tenha sido indicado ao Vaticano para receber, merecidamente, o título honorífico de bispo e/ou até mesmo arcebispo do Salvador, primaz do Brasil. Lembrai-vos! Waldo Robatto

Atenção a Castro Alves

Na segunda-feira, dia 14 de março de 2016, comemorou-se mais um ano de nascimento do poeta Castro Alves. Seria bom se a cidade onde ele nasceu e que leva o seu nome fosse mais bem administrada. Não sou oposição nem situação, mas apenas constato os fatos ocorridos no município ultimamente. A nossa querida Castro Alves vive um clima de insegurança constante. Os servidores municipais estão constantemente com os salários atrasados. Várias cidades do entorno possuem o programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, mas Castro Alves não foi contemplada. Há tempos que nenhum distrito é beneficiado com eletrificação rural. As torres de retransmissão de sinal de TV quase não funcionam, a cidade não possui um ginásio de esportes. Vários equipamentos públicos estão em estado precário. A delegacia de polícia há muito necessita de reforma e ampliação. O aterro sanitário é o retrato fiel da degradação humana e da falta de governança. A estrada BR que liga Castro Alves a Sapeaçu está uma vergonha, a que liga Castro Alves à ponte Paraguaçu está do mesmo jeito. É alto o índice de ruas sem calçamento. Mas o maior problema é a crise de qualidade dos atuais políticos que conduzem o município, que, na sua grande maioria, simplesmente não sabem o seu papel. Seria bom que nossa Castro Alves fosse lembrada também pelos seus administradores, como é lembrada pelo poeta, que, apesar de ter vivido pouco, só 24 anos, tem até hoje, 145 anos após sua morte, sua obra considerada atual e reverenciada por todos. Osmar Evangelista de Castro Tanajura Junior

Ataques a bancos

O sucesso obtido pelos bandidos está estimulando outros grupos para esta modalidade de crime. São milhões de reais roubados todos os anos. E agora vai ser uma festa para os marginais, pois, conforme foi publicado nesse vespertino, algumas instituições financeiras estão oferecendo a venda de dólares nos seus caixas eletrônicos, exclusivamente para os correntistas. Como, em pleno século XXI, ainda não dispomos de tecnologia para inutilizar as cédulas, e agora também em dólar, deveríamos solicitar ajuda a outros países. Consultar Israel, por exemplo, seria uma boa opção. Edvaldo Andrade

