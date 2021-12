Espaço do Leitor: 'Intimismo' no TCA

Eram 16h40 neste último domingo e já estavam esgotados os 220 ingressos gratuitos disponibilizados para o concerto da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) no Teatro Castro Alves (TCA), marcado para as 17 horas. Mais de 100 pessoas ficaram ansiosas aguardando no portão. Nisso passou Carlos Prazeres, curador artístico atual da Osba e solista do concerto, que me garantiu, perante diversas pessoas, que ia liberar a entrada. Mentiu! Ficamos esperando em vão! Essa mania de bancar o inovador dos prazeres, fazendo concerto para poucos privilegiados, causa muito desprazer aos amantes da boa música: um teatro com milhares de poltronas, inventar de reunir apenas 220 em cima do palco, deixando de fora uma centena de contribuintes que não puderam usufruir de um direito que um curador restringiu a um espetáculo "intimista". E, depois, reclama que a Osba recebe menos verbas que o Neojiba. Luiz Mott, SALVADOR, luizmott@oi.com.br

Caos em rua do Horto

Um bar que se diz De Passagem importou o caos para a rua Santa Luzia, no Horto. As tardes dos sábados, outrora pacatas, agora recebem um monte de gente para um encontro barulhento, ainda pacífico. Digo ainda porque, no dia 2 último, assisti da minha janela a um senhor revoltado por não poder entrar em casa com o carro: um cliente estava "de passagem" e estacionou na frente da garagem. Vi que o morador só conseguiu exercer seu direito na manhã seguinte. O bar ocupa toda a calçada em frente, o que impede a passagem de pedestres, mas os que ingerem cerveja e precisam dar passagem ao xixi, o fazem nas paredes das casas vizinhas. Daí, quem anda pelas calçadas deve fingir que não vê a micção grupal. Explicaram que o bar não tem instalações suficientes para o pessoal "desbeber". Isso é legal? Tomara que a prefeitura mande o De Passagem para a zona boêmia do Rio Vermelho ou que a anarquia atual acabe e que seja apenas "de passagem". Lucas Nascimento, asampaio56@gmail.com

Esgoto

O mau cheiro do esgoto do rio Vermelho na Juracy Magalhães Júnior está insuportável. O bairro precisa de uma solução para esse esgoto a céu aberto. Marco miranda, Marcoaemiranda@gmail.com

Correios em Lauro de Freitas

É vergonhosa a imagem da agência dos Correios localizada no centro de Lauro de Freitas. A conservação do imóvel e até a marca da empresa exibida na fachada estão em péssimo estado de conservação, revelando o descaso e o desrespeito com os usuários do serviço, com o município, com os funcionários e com a própria instituição. Há alguns meses, a agência foi assaltada e ficou fechada, sem prestar o atendimento normal, entregando apenas encomendas pelo portão lateral através de uma grade. Ao buscar informações, os clientes eram orientados a se dirigirem à agência de Itinga ou a do aeroporto, em Salvador. Onde estão os representantes da população de Lauro de Freitas? O que estão esperando para exigir melhorias? Hendrik Aquino, Lauro de Freitas (BA), hendrikaquino@gmail.com

Falta asfalto em Itapuã

Venho por meio desta solicitar pavimentação asfáltica da avenida das Dunas (veja a foto), situada nas proximidades do Farol de Itapuã, assim como da rua Seara Vermelha. Não é justo que ruas como a Edmundo Loureiro e a Hilton Fontes de Lacerda sejam asfaltadas e as nossas fiquem assim nesse estado. Pagamos alto IPTU para quê? Diógenes Araújo, SALVADOR (BA), diogenessesau@gmail.com

Chapa eleitoral

O futuro político desenhado para Salvador não será promissor se houver sucesso de determinados candidatos à Câmara, exemplos: Igor Kannário e Edcity. O quadro se agrava se a chapa for composta pelo Pastor Sargento Izidório para prefeito e por João Henrique Carneiro para vice. Não é crível que a sorte venha a ser tão madrasta com o soteropolitano. Este entendimento, desnudado de cor partidária, não tem nada de pessoal contra os candidatos, apenas se lastreia nas proposições, atos e afirmações deles. Matheus Verneck, matheusverneck@yahoo.com.br

Jornal de Feira

O tradicional Jornal Noite Dia, de Feira de Santana, está em vias de desaparecer, como disse seu diretor, José Carlos Pedreira. Mercado imobiliário pouco aquecido, comércio parado, jornais migrando para a internet e a prefeitura já não anuncia como antes... "Estou tomando dinheiro no banco para colocar o Noite Dia nas ruas", diz o diretor. É lamentável que isso esteja acontecendo numa cidade progressista e cheia de empresários poderosos, que bem poderiam tirar o jornal do sufoco. Matheus Portella, matheusportella.32@gmail.com

Simanca

O chargista Simanca, considerado por minha pessoa como um dos melhores do país (senão o melhor), infelizmente vem insistentemente pisando na bola, com suas charges que invocam o famigerado "golpe" contra a ex-presidente Dilma Rousseff, chegando às raias da chatice. Como pode ser considerado golpe se o instrumento do "impeachment" está previsto nas leis brasileiras? Como considerar golpe se o próprio Supremo Tribunal Federal considerou válido todo o seu trâmite, concedendo a Dilma os direitos para casos dessa natureza, oportunizando a ela o contraditório e ampla defesa? Deixa isso para os militantes do PT, Simanca, que recebem polpudas verbas para disseminar o ódio e criar esse ambiente nocivo de "nós contra eles", que não leva a lugar algum, a não ser ao retrocesso do nosso país. Por isso, nobre chargista, volte a praticar o seu excelente mister que é a publicação de charges espirituosas e prazerosas, deixando de lado essa cansativa catilinária de "golpe", que só faz aumentar o ódio naquelas pessoas que se locupletaram ao longo destes 13 anos, quando o país foi governado por uma quadrilha que quase naufraga a nau Brasil. Se manca, SIMANCA. Nadyvaldo Monteiro de Almeida, nadmonteiro@gmail.com

adblock ativo