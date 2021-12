Espaço do Leitor: Inauguração de UTI

Em uma única reportagem, "Novos leitos nas Osid dobram a capacidade em terapia intensiva", publicada em 5/7, pude perceber duas pérolas da insensibilidade dos políticos com a saúde daqueles que os sustentam. 1ª - Ontem (5) quatro internos do Hospital Santo Antônio já aguardavam o final da cerimônia de inauguração para se submeterem a cirurgia e, posteriormente, ocuparem vaga na nova UTI da unidade;2ª - A intenção, de acordo com o governador, é reduzir o tempo de espera dos pacientes nas filas para realização de cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e que dependem de vagas de UTI para o pós-operatório. Como podemos deduzir, os pacientes foram obrigados a esperar o término da cerimônia de inauguração, possivelmente regada por um delicioso coquetel. As vagas talvez até existissem, mas só poderiam ser utilizadas depois da cerimônia. Ademir Freire, ademirfreire48@gmail.com

Força indômita

Quero aqui ressaltar com muita veemência a extraordinária capacidade e poder de superação do Sr. Cláudio Vieira de Oliveira, cidadão baiano, que, com 40 anos de idade, vem mostrar ao mundo a força de vontade que um ser humano pode ter quando quer realizar seus sonhos, demonstrando que na vida querer é poder. Digno de todos os louvores, podendo mesmo servir de paradigma para toda a humanidade. Seu poder de realização é brilhante, por ter vencido com muito esforço, perseverança e determinação, concluindo dois cursos superiores, os quais o permitiram exercer com êxito uma profissão. Além do mais, possui bastante capacidade para dar palestras pelo mundo afora e ainda escrever um livro sobre sua história, com detalhes do que passou, rompendo todas as barreiras. Apesar de ter nascido com deformação congênita grave, nem isso conseguiu destruir sua indômita força íntima. Realmente, o Cláudio é um grande vencedor. Francisco Celso, franciscocelsoba@gmail.com

Terceirizados da educação

Os funcionários terceirizados da rede estadual de ensino - da área administrativa, merendeiras, pessoal de limpeza e da segurança -, contratados por empresas como a Sandes, HD, CeC, Saltur, dentre outras, estão até há quatro meses sem receber salário, auxílio-alimentação e transporte. Depois do recesso junino, quando seria realizada uma paralisação das atividades em prol da sobrevivência desses funcionários, a Secretaria da Educação, juntamente com o Sindilimp e alguns gestores escolares ameaçaram demitir funcionários que aderissem a essa mobilização. Pais e mães estão passando fome, dívidas sendo geradas e se multiplicando. Dentro desse contexto, parece que a senzala mudou de nome e atualmente se chama "empresa terceirizada", sindicato virou feitor e órgãos públicos, casa-grande. Quem pode resolver essa situação? Quem pode representar esses trabalhadores da educação? Vitória dos Santos, Salvador (BA), visantos19@bol.com.br

Poder do voto

A escassez de líderes, os poderes constituídos fragilizados e a falta de maiores investimentos na educação são os principais fatores que contribuíram para a banalização dos valores morais, o que tem provocado também o crescimento da violência e impunidade no país. O Brasil carece de líderes políticos hábeis, sábios e com ideais que visem os interesses coletivos. O que vem ocorrendo nestas últimas décadas é inexplicável, devido ao elevado grau de insensatez, falta de amor, solidariedade e respeito a si mesmo. Quem quer respeito se respeita, e ninguém respeita mais ninguém. Essa insensibilidade vem se refletindo nos lares e nos meios profissionais, e a sociedade não reage aos desmandos praticados contra a coisa pública. As pessoas estão com medo de tudo, de falar, de discordar e de sair de casa por causa da violência. Precisamos valorizar e acreditar no poder do voto conquistado em 1988 e acreditar, sim, que existem políticos de bons costumes, que valeram a pena as lutas dos companheiros durante o regime militar. Eleitores, vamos todos salvar o Brasil das garras dos malfeitores e da banalização dos valores morais? Querer é poder! Alderico Sena, aldericosena@hotmail.com

Por novas lideranças políticas

Um grupo seleto e nocivo, presente em grandes empresas e nos mais variados partidos abrigados no Congresso Nacional, concebeu uma identidade simbiótica entre a política, a economia e a corrupção. Trata-se de um modelo de sociedade exaurido, mas que ainda não foi sepultado em virtude da "tolerância social" (ou do comodismo?) e da legitimidade democrática concedida pela maioria da população, não por acaso pouco escolarizada. Nas futuras eleições, principalmente para as câmaras de vereadores, será a hora de o eleitor valorizar seu voto e buscar a substituição das lideranças políticas. Enquanto não forem defenestradas e substituídas por novas lideranças não parasitas, nada de muito relevante acontecerá além da Operação Lava Jato. Como bem disse Alderico Sena no Espaço do Leitor, "renovar é preciso, CPI do eleitor é o voto consciente". Vitória Oliveira, olvitoria371@outlook.com

Buraco na rua

O começo da Boulevard Copacabana, junto à avenida Dom João VI, em Brotas, está afundando em um buraco enorme e agora estourou o esgoto. A prefeitura precisa solucionar esse problema com urgência, pois está causando transtorno para os pedestres. Os moradores daquela rua disseram que esse buraco já foi tapado várias vezes, mas o problema sempre volta. Será que não há engenheiro capacitado na prefeitura para fazer o serviço perfeito? Com a palavra, o prefeito ACM Neto. Severino da Silva, cncpantoja@gmail.com

Crítica à diretoria do Bahia

Pura esculhambação, time fraco, lamentável, o Bahia está sendo mal administrado por amadores do futebol. Essa diretoria frouxa não contrata jogador para reforçar o time. Então, por favor, se existe homem nessa diretoria peço que rescinda já os contratos do lateral esquerdo João Paulo; de Hernane, que não tem nada de brocador e que na hora H abandonou o Bahia em campo, simulando contusão; de Renato Cajá, que só recebe cartões amarelos, de Thiago Ribeiro, que recebe salário de R$ 220 mil e não joga; de Lucas Fonseca, que, além de ruim, vive falhando; de Luizinho, que já não é o mesmo de quando chegou por aqui; e de Marcelo Lomba, o mão de quiabo - esse derrubou o Bahia, que caiu na tabela de classificação por causa desse sujeito, que não sabe sair da zaga, além de espalmar as bolas sempre para frente, largando nos pés dos centroavantes adversários. Eduardo Costa, eduguigo@hotmail.com

