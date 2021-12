Espaço do Leitor: fotossensor 'esperto'

De que adianta o governo reinaugurar a Av. Orlando Gomes e a prefeitura bagunçar as condições de tráfego? O correto seria uma passarela construída através de PPP [parceria público-privada], mas foi instalado um espertíssimo fotossensor em frente ao Senai-Cimatec. Anteriormente ali havia placa com limite de velocidade de 30 km/h, contudo, uma vez retirada, virou pegadinha, da malvada, para encher os cofres. O fato é que estudantes e demais usuários ficam obrigados a atravessar uma pista larga, constituída de seis faixas, representando alto risco de vida, enquanto a passarela resolveria definitivamente o problema. Inobstante a existência de faixas de pedestres, enquanto não se decide pela instalação da passarela, que sejam colocados semáforos no local, ainda que provisoriamente, jamais fotossensores. Sou plenamente a favor desses aparelhos como forma de controlar o limite de velocidade, desde que adequados a critérios justos, dentro dos padrões de razoabilidade. Não é o que se vê pela cidade, principalmente nos tradicionais bairros da orla. Descobriram o mapa da mina. Jorge Braga Barretto, jbbarretto@gmail.com

'Quadrilhas'

Junho foi embora e graças aos órgãos de imprensa tivemos conhecimento das festas realizadas com o erário público. Nos concursos de "quadrilhas", parece que Brasília tirou o primeiro lugar, também pudera, foram mais de 13 anos de treinamento. As arrecadações foram as maiores possíveis, e o montante foi tanto que faltaram cofres no Brasil e mandaram grande parte para o exterior, principalmente para a Europa. Os puxadores e os safadores treinaram muito bem os participantes, com bastante grana. Muita gente recebeu "fogos", tanto rojões como foguetões do ar, caríssimos. Dizem que organizadores do interior receberam "canjicas" e "licores" aditivados. Acho que, ano que vem, a farra será menor, mas não vai acabar. Depende do nosso Judiciário. Alberto Paim, alberttopaim@hotmail.com

Integração?

Causam-me estranheza certos fatos que acontecem em nossa terra. No dia 10 de julho acontecerá a integração com o metrô de 117 linhas de ônibus, dentre as quais a Luís Anselmo-Lapa. Porém as linhas Luís Anselmo-Pituba e Narandiba, Hospital Central, Hospital Geral, via Luís Anselmo - as duas últimas tangenciando a Estação Brotas -, não estão incluídas na integração, e isso é incrível! Como uso todos os dias a linha para a Pituba, estou fadado a pagar duas passagens devido a esse erro municipal. Ou terei que queimar pneus e engarrafar o trânsito? Cuidado que este ano é eleitoral! Virgílio Silva de Araújo, SALVADOR (BA), virgilioaraujo777@hotmail.com.br

Sugestão de reportagem

Gostaria de chamar a atenção de todos aqueles que possuem familiares internados em hospitais locais. Criminosos buscam tirar proveito da fragilidade de familiares de pacientes em UTI, e, passando-se por médico ou administrador hospitalar, dizem pelo telefone que foi detectado um problema com o paciente, necessitando de procedimento urgente que não é coberto pelo plano de saúde. E solicitam um depósito em nome de fictícia clínica de saúde para realização imediata de exame. Golpes como esse, segundo os hospitais, têm ocorrido com frequência. Nesta terça-feira, eu teria caído nesse ato criminoso. Se não percebesse que a ligação se originava de um número de Mato Grosso do Sul e que o CPF do falso profissional para depósito do valor não tinha em seu nono algarismo o número 5, identificador da Bahia. Sugiro reportagem sobre o assunto. Jorge Manoel da Costa Machado, jorgemanmac@icloud.com

Tentativas de parar a Lava Jato

Começaram a aparecer sinais de tentativas de aniquilar as apurações e ações da Lava Jato, tais como as críticas feitas por políticos. Essas críticas foram engrossadas por empresários, pelo mundo das finanças e por investidores, particularmente contra Janot, depois que ele solicitou a prisão de Sarney, Jucá e Renan. As elites contrariadas em seus interesses nunca patrióticos querem as reformas econômicas, e a Lava Jato é um fator de instabilidade. Querem a sinalização do fim dessa operação para ajudar a economia brasileira. As duas coisas não são incompatíveis. A Lava Jato deve seguir seu curso, enquanto a economia deve se reinventar, dentro dos limites e das regras impostas pela Justiça, incluindo, principalmente, a delação premiada e a prisão imediata do réu após condenação em segunda instância. Juca Bahia, jucabahia@outlook.com

Palavra divina

Quem recorre à lei dos livros para acobertar pecados ignora o Livro da Lei! São Mateus, contemporâneo de Jesus, fala em Sua vinda e faz recomendações. Que os irmãos não se intimidem com o ódio e a perseguição dos ímpios, continuem a caminhada em nome do Pai. Quem ficar firme até o fim será salvo, está escrito. Diz mais: "Por isso não tenhais medo deles. Nada há de oculto que não seja revelado, e nada há de secreto que não se venha a saber. O que vos falo na escuridão da noite, dizei-o em plena luz, e o que ouvis em segredo, proclamai-o sobre os terraços" (Mt 10, 26-27). Sempre a verdade vem à tona, com os genocidas transversais - ladrões do dinheiro do povo, de vidas - e os bandidos sendo revelados. A cruel execução do prefeito Celso Daniel, em queima de arquivo, jamais será ocultada, mas proclamada sobre os terraços. "Sombra" da morte receberá a claridade solar... É o bandido "como a sombra, foge sem parar" (Jó 14, 2). Com o piar sinistro da coruja... Jair Cotrim Rizério, SALVADOR (BA), jair.rizerio@gmail.com

Juízes x jornalistas

A liberdade de imprensa é um dos pontos básicos do sistema democrático. Um exemplo de ação que caracteriza a cidadania. O jornalista na sua atividade constante evidentemente que pode cometer equívocos, pode emitir opiniões que mereçam a devida contestação. E por certo o jornal sério cede o espaço para que aquele que se sentir ofendido possa se defender. Como entender então que dezenas de membros de Judiciário se considerem atingidos, e que, sob a alegação de danos morais, usem a tática de espalhar ações judiciais por todo o Estado do Paraná com a nítida intenção de punir os profissionais da Gazeta do Povo? Uma ministra do STF determinou a paralisação desses processos. Os profissionais atingidos pelas ações judiciais voltam às suas atividades normais, não tendo mais de atender às intimações. E, por certo, vão continuar com suas reportagens sobre os temas que são de interesse público. Esta é a posição da imprensa responsável. Uriel Villas Boas, SANTOS (SP), urielvillasboas@yahoo.com.br

