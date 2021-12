Espaço do leitor: Direito de acordar em paz

Moro vizinha ao Colégio Marista de Patamares e quero registrar a falta de civilidade da direção do estabelecimento. O colégio promove rotineiramente eventos para os alunos e nos obriga a "participar", com as chamadas dos animadores, a partir das 7 horas da manhã, aos gritos de "bom diaaa, galera" e música alta, às vezes até com banda de música. De vez em quando, os eventos ocorrem também nos finais de semana. Os eventos se repetem com uma tal constância que me pergunto se o colégio realiza atividades didáticas... Quero ter o direito de acordar em paz. Muito me admiro que um colégio que se propõe a transmitir bons valores aos alunos não respeite o direito ao sossego alheio. Já sofremos com isso há muitos anos, não sabemos mais o que fazer. É um abuso. Vera Purificação, verapurificacao@hotmail.com

Muda, Brasil!

Depois de termos uma presidente afastada e um ex-presidente assustado com a polícia e a Justiça, que levaram o país ao caos; e de termos perdido a Copa num 7 x 1 e com estádios superfaturados, agora vamos ganhar a medalha de ouro da corrupção nas Olimpíadas, igualmente superfaturadas, enquanto o povão fica sem o feijão e políticos desonestos enriquecem. Vivemos num país onde bandidos travestidos de políticos e organizações criminosas travestidas de partidos se locupletam com o dinheiro público. A Justiça tem a balança empenada, na qual o peso da bandeira de partido pesa mais que a bandeira nacional, contribuindo para que nada mude, no que pese a Lava Jato, frustrando esperanças. Sobra corrupção e faltam cadeias e tornozeleiras, daí alguém já ter dito que este não é um país sério e agora escandaliza o mundo. A mudança está no voto consciente nas próximas eleições, escolhendo-se os melhores, os que reúnem capacidade. Nada de vender o voto, a mudança está mesmo com o eleitor, é só querer. Luiz Santana, lucarnosan@hotmail.com

Atendimento no INSS

Hoje ouvi uma piada muito legal na Hora do Brasil, quando teceram louvores ao uso de ferramentas tecnológicas para a marcação de atendimento no INSS. Com certeza, pagaram milhões pelo sistema. Acontece que precisei agendar e o site só dizia que "os dados não conferem, ligue 135". Liguei e a atendente disse que não havia disponibilidade para o atendimento, nem tinha previsão de quando haverá. No final da ligação, um questionário eletrônico de avaliação, mas só perguntaram se o atendente foi simpático, e não se fui atendido. Marginais, isso é o que eles são. Brincando com a sociedade que paga seus tributos. O importante mesmo no INSS são os vultosos salários pagos aos seus funcionários e fiscais, que não trabalham nem atendem o cidadão. Williams Diaz, williams@interban.com.br

PEC da Bengala

A PEC da Bengala (457/2005) foi aprovada pelo Senado com o fito de inviabilizar a nomeação de seis novos ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF) em face das aposentadorias compulsórias. O novo texto prevê que a aposentadoria compulsória seja alterada de 70 para 75 anos e aplicada para todo o serviço público do país, para juízes, desembargadores, ministros do Judiciário, procuradores e promotores do Ministério Público, defensores públicos e integrantes do STF e do TCU. Mas, curiosa e felizmente, a PEC, além de evitar aquelas nomeações, tem funcionado como sustentáculo da eficiente Operação Lava Jato. A PEC contrasta com a manobra de alguns governadores que exigem do presidente interino a nomeação do juiz Sérgio Moro ao cargo de ministro do Supremo, fato que estagnaria e enfraqueceria a Lava Jato. A verdade é que a PEC 457 possibilita a continuidade do bravo juiz no comando da Operação Lava Jato. O Brasil carece de severa assepsia e, para tal, o crivo de Sérgio Moro é capital. À sociedade é atribuída a obrigação de cobrar do presidente interino da República a indicação de pessoas sérias para ministros do STF, que tenham notório saber jurídico e reputação ilibada, conforme prevê a Constituição. É necessário que os senadores utilizem de verdade a prerrogativa de fazer as sabatinas com os indicados à corte, de maneira imparcial. Avante Brasil! Matheus Verneck, matheusverneck@yahoo.com.br

Recados

Alguém precisa dizer ao Sr. Jaques Wagner que, sem a providencial aliança com o PMDB, o malfeitor Luiz Inácio Lula da Silva e a sisuda Dilma Rousseff jamais teriam sido eleitos. Alguém precisa dizer ao sr. Ciro Gomes que, seja qual for a manobra dos petistas ou simpatizantes dessa organização criminosa, o destino do dissimulado e mau caráter Lula, com ou sem refúgio em embaixada, será, em breve, uma cela com uma cama, uma pequena mesa e uma janela, através da qual ele poderá vislumbrar o sol nascer quadrado, para o bem deste país e para a redenção da Petrobras - símbolo deste país que foi dilapidado e quase destruído pelos 13 anos do nefasto governo da estrela vermelha. Alguém precisa dizer que um país que se rende a homens como Lula, Sarney, Collor, Cunha, Renan, apenas para citar os piores, não terá êxito. Alguém precisa dizer a esta geração de imbecilizados que a Bahia já foi berço de grandes nomes da política e das letras, como Rubem Nogueira, Ruy Barbosa, Orlando Gomes, Josaphat Marinho, Anísio Teixeira, Pedro Calmon, Octávio Mangabeira, entre outros nomes emblemáticos que honraram os seus compromissos e deixaram um legado doutrinário indiscutível para o nosso povo. Alguém precisa dizer! Moacyr Rodrigues Nogueira, Moaca14@hotmail.com

59,1 milhões

Não pense, caro leitor, que essa cifra é mais um rombo nos cofres públicos feito por petistas e comparsas. Isso aí no título é o número de inadimplentes que existem hoje neste Brasil varonil. São trabalhadores e desempregados que caíram no golpe da ascensão social. Meu pai sempre dizia: "Meu filho, quando você compra um bem fiado, ele não te pertence. É do banco". Ascensão social é escola pública, garantia de emprego, saúde, mobilidade urbana e segurança de qualidade. E não TVs, carros e etc. comprados a juros extorsivos. E a maioria dos inadimplentes está na faixa de 30 anos para baixo. São os marujos que embarcaram nessa nau para o paraíso da ascensão, sem saber que a nau era outra: onde estão os banqueiros, empreiteiros e, claro, petistas e comparsas. Cabe agora ao povo da nau adernada tomar de assalto a nau do paraíso. E como isso pode ser feito? Bradando nas ruas contra a corrupção e o STF, que até hoje não julgou um só dos políticos corruptos. Muito pelo contrário, estão protegidos pelo manto do foro privilegiado. E são muitos. Colocar esses corruptos no ostracismo! Carlos Alberto Ribeiro, carloskikos60@hotmail.com

