Espaço do Leitor: Deu Trump - 1

As perspectivas apontam que a eleição do polêmico republicano não foi muito boa para o Brasil. Porém, acho que, como presidente da maior e mais influente nação do planeta, ele não irá cumprir aquelas propostas radicais e intolerantes, como construir um muro para barrar os imigrantes mexicanos e outras, porque não terá o apoio internacional, o que é muito importante. Acho que Trump apostou no "vale-tudo" pra ganhar a eleição, aplicando um recurso muito usado pelos nossos políticos locais, que é o engodo eleitoral, onde o importante é prometer tudo, para conquistar o eleitorado incauto, o apaixonado e também o esclarecido. Só nos resta pagarmos pra ver. Não temos outra opção. Max Matos, max.coralgirassol@gmail.com

Deu Trump - 2

Depois de uma campanha onde não faltaram baixarias, com acusações a Donald Trump de assédios sexuais e a Hillary Clinton de enviar e-mails suspeitos, a eleição para presidente dos Estados Unidos terminou com a vitória de Trump, graças principalmente aos votos dos estados indecisos, como Ohio, Pensilvânia e Flórida. Agora é pagar para ver. O bilionário aloprado prometeu uma política externa de ampliação do poder militar dos EUA. Na economia, competição com México e China, que invadiram o mercado americano e na migração, com a expulsão de imigrantes ilegais, além da construção de um muro separando os EUA do México. Carlos de Carvalho, carlos.carvalho829@gmail.com

Juíza condenada

O Conselho Nacional de Justiça condenou a juíza Olga Regina de Souza Santiago por envolvimento com o narcotráfico. Se observarmos, as investigações vêm desde 2007, arrastando consigo até seu companheiro. Sua sentença foi uma aposentadoria compulsória para o resto da vida, para a revolta de todos os cidadãos de bem que estarão contribuindo através de impostos para esta insana e repugnante condenação. O Judiciário é composto por muitos juízes probos e ilibados em suas atuações, e de elevado senso de responsabilidade, mas urge, como na política, uma grande devassa para separar o joio do trigo, pois a máxima de hoje é que o símbolo da balança é aquela onde a concha pesa mais. Portanto, sociedade do bem, já passou da hora de se mobilizar para promover uma devassa no Poder Judiciário de todo o país. Eloisio Camilo, eloisiocamilo@outlook.com

Falar do verde

Não há coisa melhor que falar das florestas, dos biomas e reservas; hoje já se desenha a Moeda Verde, CRA – Cota de Reserva Ambiental, criada pelo novo Código Ambiental, alternativa de compensação para regularizar imóveis rurais em que tenha ocorrido supressão de vegetação. Essa regularização ambiental efetivamente ainda não está em prática no Brasil pela burocracia e insegurança. Outra terminologia são os Reservatórios Verdes, trocando a base instalada de usinas termelétricas, tocadas a combustíveis fósseis por outras movidas a biomassa florestal promovida em larga escala pelo crescimento das florestas, com ótimo efeito na economia – emprego e renda. No Acordo de Paris o Brasil apresentou metas arrojadas e ambiciosas de redução de emissões de gases de efeito estufa, porém quanto ao uso da biomassa deve seguir o exemplo, como fez com os biocombustíveis. Nem tudo é verde; há um ano o que era verde tornou-se um mar de lama com o rompimento da barragem do Fundão, da mineradora Samarco – milhares de vítimas esperam indenização. Seguros existem para cobrir esses eventos de origem climática – aqui o governo diz que vai fazer a reconstrução das áreas atingidas e o causador das catástrofes busca isenção. Em definitivo, o verde coqueiral da praia de Guarajuba, litoral norte, está desaparecendo. Thelmo Gavazza, tgavazza@yahoo.com.br

Barragem de Mariana

Está fazendo um ano do rompimento da Barragem de Mariana, o maior crime ambiental da história do país. Além de 19 mortos, comprometimento da fauna, flora e das águas do rio Doce, a tragédia destruiu o modo de vida de uma comunidade. Até o momento, 22 pessoas e quatro empresas foram indiciadas. Mas não são apenas as empresas as únicas responsáveis pelo problema, como faz crer a imprensa. A segurança desse tipo de estrutura é também responsabilidade do governo federal, através do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), organismo ligado ao Ministério das Minas e Energia. Ocorre que, de forma inconsequente, irresponsável e criminosa, o DNPM foi sucateado pelo governo do PT e ficou sem condições humanas e materiais de promover adequadamente o monitoramento das barragens de rejeitos de minérios. Deste modo, dificilmente todos os responsáveis pelo crime serão punidos. É o Brasil. Telésforo Martinez, martinez@ufba.br

Reforma eleitoral

A reação popular nas urnas, principalmente através dos votos nulos, brancos e abstenções, que têm representado mais de um quarto dos votos válidos, evolução que é acompanhada desde 2012, resultou em uma apresentação ao plenário da Câmara Federal, em maio de 2015, de um relatório sobre reforma eleitoral, abrangendo o voto facultativo, o fim da reeleição, eleições unificadas, financiamento de campanhas, e o mais polêmico de todos, o voto distrital, também assunto de uma proposta do então senador José Serra em 2015, que instituía o voto distrital para a eleição de vereadores em municípios com mais de 200 mil habitantes. Recentemente foi criada uma comissão na Câmara Federal para discutir o assunto. Muito embora saibamos que o que faz o bom político não é o sistema eleitoral, e sim o eleitor, o sistema de voto proporcional atual, em vigor desde 1945, contempla alguns problemas para o eleitor como: a dificuldade em lembrar-se em quem votou, a permissão para o sistema de coligações que pode distorcer o resultado, o encarecimento da campanha, incentivando o caixa-dois e a corrupção, permitindo a distorção de um candidato poder ser eleito com pouquíssimos votos etc. Com o voto distrital puro, um estado por exemplo seria dividido em regiões, e em cada uma delas os partidos políticos lançariam apenas um candidato para tentar a vaga, e a eleição seria pelo sistema majoritário. Considero isso muito mais justo, mas creio que os senhores deputados não concordem, pois foram eleitos pelos sistema proporcional, pelo qual os mesmos ficam longe dos holofotes de quem os elegeu. Wilton Lopes de Oliveira, wilton1000@gmail.com

