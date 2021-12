Espaço do Leitor: Decisão do STF 1

Por seis votos a três o STF decidiu manter Renan Calheiros na presidência do Senado, mas o tornou impedido de ocupar a presidência da República, já que ele é o segundo na linha sucessória de Michel Temer. Essa decisão derrubou a liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que determinava o afastamento de Calheiros. Decepcionado, Mello declarou que foi um jeitinho brasileiro e que a postura do Senado foi "grotesca". Por sua vez Renan disse que era com humildade que recebia a decisão patriótica do STF (sic). Nesse contexto convém invocar o tratado político de O Espírito das Leis, de Montesquieu (1748) que estabelece a separação dos poderes em governos republicanos, podendo variar "de acordo com a extensão dos direitos dos seus cidadãos". Foi esse jeitinho brasileiro, como disse o ministro Mello, que prevaleceu na decisão do STF, na interpretação da "extensão dos direitos". José Castelli, jcastelli384@gmail.com

Mais uma vez o STF rasga a Constituição. E vejam que é ele o guardião dela. Renan descumpriu uma ordem judicial. Se fosse um pobre estava em cana. Mas o STF aceitou tal ato de bom grado. Virou jurisprudência. Ninguém mais precisa cumprir uma ordem judicial. Só rindo. Mas o STF foi além, deixou Renan na Presidência com ressalva. Não pode assumir a Presidência do País. Só rindo de novo. O Presidente do Senado está na linha sucessória. Se não pode assumir, não pode ser Presidente do Senado. Está lá na Constituição. Só nos resta um pensamento. Renan é um homem bomba. Pode explodir os três poderes. E agora, José? Carlos Alberto Ribeiro, carloskikos60@hotmail.com

O STF fez com que um membro da magistratura, embora aposentado, sentisse vergonha da Justiça brasileira. Os ministros daquela corte ficaram de quatro e permitiram que o chefete do senado colocasse a sela, e demais arreios, e cavalgasse ao seu bel prazer, desafiando aqueles que chamou de Juizecos. Triste, assinalo aqui o meu sofrimento em ver a derrocada do pilar, última trincheira, que até ontem assegurava o exercício da verdadeira democracia. Fico com a frase de François Guizot, politico e pensador Francês (1847): "Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a Justiça se retira por alguma porta". Parabéns à minoria que não se rendeu: Marco Aurélio, Fachin e Rosa Weber. Ernani da Silva Garcia Rosa, ernanigarciarosa@hotmail.com

Não obstante o projeto do abuso de autoridade que é pertinente em parte, mas que perde a autenticidade porque é defendido por corruptos, essa tal de "aposentadoria compulsória" é literalmente um abuso à nossa inteligência. É fazer a sociedade de burra. Que ela seja integral ou proporcional ao tempo de contribuição não interessa, porque na realidade é um tipo de benefício privilegiado que acaba se constituindo num verdadeiro prêmio, e não numa punição. É um engodo jurídico e que depõe contra o Judiciário brasileiro, que deveria se envergonhar desse indigno dispositivo criado exclusivamente para livrar alguns depreciáveis magistrados dos seus crimes e das penas da lei tão rigorosamente aplicada aos infelizes cidadãos comuns, que por ironia só conseguirão se aposentar se sobreviverem até os 65 anos. É vergonhoso! Max Matos, max.coralgirassol@gmail.com.

Não sou contra a reforma da previdência, mas no meu entendimento o projeto que teve parecer favorável em menos de 24 horas de um relator 'The Flash' é perverso em alguns pontos. Resta a esperança de sofrer alterações, pois o que foi enviado é uma verdadeira bofetada no trabalhador. Um dos absurdos é a proibição de acumular aposentadoria com pensão. Acredito que seus elaboradores desconhecem a existência de casais idosos, com renda pífia, que com a morte de um dos conjugues o sobrevivente não terá condições de pagar aluguel, comprar alimentos e remédios. Parece que o objetivo é abreviar sua morte, ou condená-lo a viver em condições sub-humanas. Explica-se: os que fizeram o projeto vivem no mundo diferente do nosso, um mundo de mordomias, privilégios e altos salários. Muitos se aposentaram com menos de 50 anos de idade. Como diz o ditado: "pimenta nos olhos dos outros é refresco". O leitor Francisco José Duarte dos Santos tem razão quando afirma, em sua carta publicada nesta coluna (09/12) que nem Freud explica. Reinaldo Mauro de Oliveira, remol@ oi.com.br

A população de toda Cidade Baixa está revoltada com o possível fechamento da Unidade de Pronto Atendimento de Roma (UPA), que atende toda população há mais de 40 anos, desde quando era Hospital São Jorge. Já fizerem abaixo-assinado protocolado na governadoria do estado e não tiveram resposta contundente. A UPA tem que funcionar com ortopedia, pediatria, oftalmologia, clínica e cirurgias. O povo clama e pede socorro para não fechar e que volte a atender completa, como relatado acima. Pedro Calmon, pedrocalmon_@hotmail.com

