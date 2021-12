Era do 'selfie'

O tradicional dicionário Oxford escolheu "selfie" como a palavra do ano no idioma inglês. Sem tradução clara para o português, "selfie" é o ato de tirar autorretratos usando smartphones ou câmeras de laptops ou tablets. É aquilo que vemos quase todos os dias: pessoas sorrindo para seus próprios celulares para registrar um momento que logo estará nas redes sociais.



Mais que uma mania de adolescentes, o "selfie" ganhou proporções planetárias num local insuspeito: o funeral de Nelson Mandela, terça-feira, em Johannesburgo.



Os protagonistas da foto também pareciam insuspeitos: o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o primeiro-ministro britânico, David Cameron, e a primeira-ministra dinamarquesa, Helle Thorning-Schmidt, todos sorridentes (ver foto ao lado).



A cena, registrada por fotógrafos, ganhou o mundo e rivalizou em popularidade com outra muito mais simbólica, a que mostrava o aperto de mão entre Obama e Raúl Castro, presidente de Cuba.



Foi a primeira aproximação entre um líder dos EUA, país que mantém embargo contra Cuba, e outro cubano desde 2000.



Analistas correram a buscar um significado para o fato: seria um sinal de distensão na relação entre os dois países ou apenas Obama não perdendo uma oportunidade de criar uma imagem forte?



Voltando ao "selfie", muitos tentam rotulá-lo como um sinal dos tempos ególatras em que vivemos. Parece que estamos num momento em que o importante é se mostrar, e nada melhor que fotos e redes que possam ser acessadas por todo mundo para ajudar nessa tarefa.



Mas uma questão persiste: estamos mais exibidos ou a humanidade sempre teve esse desejo, apenas não tinha acesso a tantas câmeras e a tantas forma de divulgação?

Com a palavra, Obama ou qualquer um.

