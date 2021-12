Em cima do lance: com Virgílio ou Bobô

Democracia é sempre bom. Vejam como o Brasil cresceu depois de voltar a curtir o bom hábito do voto para escolher seus governantes..



A saída para o Bahia é a democracia. Não há como sustentar outra possibilidade política agora porque todas as outras estão eticamente reprovadas. Estatuto!? Conselho de amigos!?



Meus candidatos a presidente e principal líder do novo Bahia são dois; Raimundo Nonato, Bobô, ou Virgílio Elísio da Costa Neto,diretor da CBF.



Bobô foi ídolo enquanto jogador e depois sofreu perseguição dos cartolas. Cabeça-pensante, seria um líder importante por conhecer futebol dentro e fora das quatro linhas.



Virgílio Elísio, filho de Belém de Cachoeira, elevou o nome da Bahia à melhor administração da CBF. Não sei se toparia deixar a entidade pela salvação tricolor.



Entendo que estes dois são os melhores nomes. O último presidente que sacrificou sua vida pessoal pelo Bahia foi Antonio Pithon. Bobô ou Virgílio poderia resgatar esta missão.



O pessoal do Vitória, disposto a dar uma força, é que não pensa assim. Para os negos da Toca, Marcelinho deve ficar e ainda recuperar Maracajá, Petrônio e Pernet. Sabidinhos...



Paixão cega



A torcida rubro-negra mostrou, uma vez mais, como a paixão nos cega e faz a gente viver situações que poderia evitar. Chuva o tempo todo. Ninguém se preocupou com gripe.



O resultado foi decepcionante porque o Bahia já é um adversário vencido na origem e empate de 1x1 está quase na condição de zebra, mesmo sendo um clássico.

Galera nem aí, curtição total foi tirar foto na frente da faixa que dizia assim missa de sétimo dia. E tinha o desenho de um peixe pequeno, como uma sardinha, só as espinhas, como se tivesse morrido.

Ponto de encontro ficou parecendo cartão postal do Barradão,turismo esportivo para tirar o grande sarro do coirmão previamente derrotado.

Valeu o desafio coletivo à gripe. Mais de 35 mil pessoas sob chuva, às vezes aguaceiro, muitas criança, uma paixão louca por este Nego que ontem enfrentou, além do Bahia, o campo pesado.



Projeção



Agora, que o campeonato baiano acabou, mais uma vez,vamos constatar o quanto nossa competição doméstica é frágil.



Vitória e Bahia lutarão tudo o que puderem para não cair para a segunda divisão. E, quem sabe, podem beliscar uma vaguinha na Sul-Americana.



Nossos clubes da Série D serão eliminados. Como sempre. Pobre campeonato estadual.

Salvem Jorge



Jorge Campos precisa de ajuda porque está doente. Um jogador com a qualidade de um Jorge Campos não ficou bem de grana quando parou de jogar.

Hoje, qualquer jogadorzinho de nada vai morar em Alphaville. O material escolar de outrora eram bolas surradas e nada mais. Hoje, nem a camisa sua por causa da tecnologia de evaporação.

As chuteiras têm biquinhos arredondados contra os kichutes grotescos. Mesmo com todas as vantagens, o jogador de hoje é um grosso em relação aos virtuoses de antigamente. Não há como evitar o saudosismo.



Há também uma grande injustiça porque aqueles que enchiam nossos olhos com jogadas de circo, hoje podem pedir esmola para não morrer como indigente.

