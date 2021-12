Eles não te respeitam...

Não queria cansá-los com mais mazelas do dia a dia, que já são tantas, é tanto carro engarrafado nas ruas, tanto buraco nos passeios, tanto assaltante agindo, ou interagindo... tanta corrupção entre "todos e todas", tanto quebra-mola inesperado, tanto IPTU aumentado, tanto... Ufa! Sou capaz de encher a página com todas essas coisas estressantes que destroem cada dia mais nossa qualidade de vida e assim a vida útil de nosso organismo. O que você lerá vai expor mais formatos desse sistema de exploração cínica das concessionárias de serviços e seus fiéis escudeiros.



Nesse caso foi a loja de uma determinada operadora de celular em um shopping. Segunda-feira: tento ser atendido por um funcionário, mas percebi que estava aquém da sua capacidade neuronal resolver meu problema; peço para ser ouvido pela supervisora, uma jovem senhora que me fez esperar bastante, pois estava conversando alegremente com outra funcionária, numa sala de vidro inacessível aos simples mortais.



Nada tenho contra a alegria, ao contrário, penso que a vida devia ser mais lúdica, mas há que separar o joio do trigo, ela viu que havia alguns clientes esperando, não poderia deixar a fofoca pra depois? Olhos de um azeitonado sujo, foi dura comigo. Também compreendo isso, essa gente é mal remunerada e não deve ter treinamento apropriado; suponho, paranoico, o que pode ter passado pela sua cabecinha, "esse velhinho aposentado não tem o que fazer e vem encher meu saco", num duplo preconceito comum entre os jovens que pensam que nunca envelhecerão e nivelam aposentado a desocupado.



Tudo o que eu queria era uma afirmativa, por escrito, do que me disse, que não era atribuição da operadora resolver um problema operacional do aparelho da Apple; na loja do iPhone já me tinham dito que aquele era um problema da operadora, eles ficam nos mandando de lá pra cá, como uma bolinha de tênis de mesa.



Pois a supervisora encontra uma brecha no meu lado consumista e tenta me vender um novo chip mais potente, exclusivo para internet e um aparelho de outra marca, então agora tenho um telefone que aceita dois chips? Glória a Deus! Disse que compraria desde que saísse dali falando e conectando a rede, ela prometeu: depois de três horas de espera e negociação, faço um esforço para acreditar e saio. Prometeu, mas não cumpriu, o aparelho não atendia chamadas e não acessava a internet.



Terça-feira: retorno à loja munido de toda a paciência do mundo e não encontro a supervisora, em seu lugar havia um rapaz tão arrogante com os outros clientes que preferi não ser atendido por ele e falei; nesse momento todo o corporativismo da loja voltou-se contra mim e um outro atendente mexeu no contrato: fez isso, fez aquilo e o resultado é que saí de lá estressado, mas achando que dessa vez a coisa ia. Ledo engano, foi pior, o aparelho nem falava nem conectava.



Quarta-feira: de novo retorno à loja e lá estava a supervisora-vendedora, que nem se dignou a me olhar; encontrei uma gentil atendente, assustada com a chefa mexeu nos dois chips, fez-me perder o chip que já tinha comprado, sem chance de recuperação, segundo a outra, a fascitoide do olhar azeitonado.



Ao fim e ao cabo, estou com um aparelho de dois chips, mas apenas com um funcionando e ela ainda bloqueou o uso deste para conexão, alegando política da operadora.

Devo dizer que tenho o nome de todos esses funcionários, data e hora dos atendimentos com os respectivos retratos (para esse tipo de coisa devem servir celulares que às vezes não falam nem conectam, mas fotografam; recomendo esse procedimento a vocês, fotografem tudo, atendentes, colisões, discussão no trânsito, etc.). Minha visita seguinte, adivinharam, foi ao Procon e ao Juizado de Pequenas Causas...



Reflexão sobre o óbvio: se nós, pessoas razoavelmente alfabetizadas e com acesso a ferramentas tecno-burocráticas de denúncia e a instituições de defesa dos nossos direitos, sofremos com o cinismo dessas concessionárias de serviços (incluam-se também água e energia) e seus prepostos, imaginem a maioria dos cidadãos nas mãos desse sistema.

