Eduardo Campos adia vinda à Salvador

Eduardo Campos, governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, faria a sua estreia como presidenciável na Bahia quinta-feira próxima, dia 18, quando receberia o título de Cidadão Baiano na Assembleia (iniciativa de Cacá Leão, do PP), e conversaria com aliados e empresários na Associação Comercial. Depois de tudo organizado, convites distribuídos, desmarcou. Quinta Jaques Wagner não estará em Salvador e nem ACM Neto e ele gostaria de estar com os dois.



Eduardo ainda é governador. Botou propaganda na televisão baiana dizendo que 93% do povo pernambucano o apoia. Mas nitidamente, se movimenta como candidato ao Planalto. De alguma forma, o cancelamento da vinda dele, frustrou.



Na Bahia sabe-se quem é ele de ouvir dizer. Aliás, só os mais informados, porque o povão nem isso. Ele tem chances remotas, mas aparece no cenário como a joia de uma oposição fragilizada, para a qual qualquer baque que der no governo é bom. E para Dilma, na proporção inversa, qualquer prejuízo é ruim.



Eduardo vive a dicotomia de ser governo, ter um ministro por ele indicado (Fernando Bezerra, da Integração Nacional), mas querer emergir como alternativa a Dilma.

Por enquanto ele age politicamente, mas só fala de administração. Se assumir a candidatura, com que discurso vai aparecer?

Nova data

Após adiar a visita a Salvador, Eduardo Campos sugeriu o próximo dia 24. Não dá. Na data, a Assembleia estará em sessão ordinária. Mas vai ser ainda este mês.

