Editorial: Vítimas e estatísticas

Selma Barbosa Alves tinha 53 anos quando passou a fazer parte de uma triste estatística, aquela que contabiliza o total de vítimas de latrocínio (roubo seguido de morte) na cidade de Salvador.

No domingo à noite, essa potiguar que havia mais de 20 anos trabalhava na Ufba (Universidade Federal da Bahia) deixava uma amiga em casa, no Costa Azul, quando foi morta com um tiro na cabeça ao ser atacada por dois homens que queriam roubar seu carro. Faltava apenas um ano para ela se aposentar.

Dados da Secretaria da Segurança Pública dizem que a violência está caindo na capital do Estado em relação ao ano passado. Difícil é fazer os moradores da região onde aconteceu o crime acreditarem nisso ou se sentirem tranquilos. Difícil fazer com que os amigos de Selma tenham a mesma sensação.

Estatísticas são compostas por números frios. Exigem racionalidade para que sejam compreendidas. Sensação de insegurança e medo são algo de natureza muito diferente. Se alimentam de casos reais, de rostos, de vidas que se perdem.

Criminalidade não se resolve apenas com polícia, nem com a redução da desigualdade como acreditava grande parte da esquerda até há pouco tempo.

Mas não há dúvidas de que o Estado em seu sentido mais amplo (aquele que oferece policiamento, dá acesso a serviços e cria um ambiente propício a progressos e ascensão social) precisa estar mais presente em Salvador, na Bahia e em todo o Brasil.

A memória das vítimas merece isso. Já os vivos têm esse direito, para que não engrossem as estatísticas, ainda que oficialmente elas estejam cadentes.Vítimas e estatísticas

adblock ativo