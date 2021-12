Editorial: Violência injustificável

A democracia admite discordâncias. Na verdade, a democracia se fortalece quando há discussões sobre pontos divergentes.



Nesse sentido, é salutar a demonstração de jovens pelas ruas do País para criticar o que consideram políticas equivocadas do poder público. Descrentes do sistema de representação, buscam formas de conseguir ter sua voz ouvida.



O que não é de forma alguma justificado é o uso de violência por uma minoria que se infiltra nessas manifestações.



Aconteceu em São Paulo, em Belo Horizonte, em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em Brasília... Chegou ontem a Salvador.



As cenas na tarde/noite de quinta-feira deixaram todos assustados. Onde isso vai parar, era a pergunta de muitos, diante de cenas de ônibus queimados, lojas depredadas, chuvas de pedras, bombas atiradas pela polícia, pancadaria.



Difícil saber quem de fato começou a bandalheira. A polícia diz que apenas reagiu. Manifestantes afirmam que foram atacados antes de atacar.



A polícia tem o dever de garantir a segurança de todos. Dos que protestam e daqueles que apenas gostariam de assistir ao jogo da Copa das Confederações. A questão é como faz isso. Investigações posteriores deverão definir o que deu errado.



O fundamental é que a grande maioria da população repudia vandalismos de um lado e truculência policial de outro.



A praça de guerra não auxilia o alcance de nenhum objetivo. Nem a pacificação das ruas (que deveria ser o principal foco do poder público) nem o atendimento de reivindicações (que deveria ser o foco de todos os que estão nas manifestações).



A violência dos encapuzados afasta as pessoas "de bem" das ruas, criminaliza um processo legítimo. Os excessos policiais vitimizam os manifestantes e provocam um sentimento de solidariedade.



Foi o que aconteceu em São Paulo na semana passada após ação desastrosa da Polícia Militar. A pergunta "onde isso vai parar" continua sem resposta, e ela dependerá da ação dos vários lados desse conflito nos próximos dias.

