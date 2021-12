Editorial: Seca longe dos olhos

A entrevista do governador Jaques Wagner publicada por este jornal ontem serve para mais uma vez chamar a atenção para um problema que a maioria dos brasileiros que, como diz a velha canção vive de frente para o mar e de costas para o Brasil, não se dá conta: a seca.

A situação do semiárido baiano e nordestino voltou a ser um grave problema devido a uma das estiagens mais severas das últimas décadas.

As chuvas de novembro amenizaram um pouco a situação em alguns lugares, como a da Chapada Diamantina, mas não foram suficientes e estamos de novo sob risco de falta d'água para consumo humano. Se isso de fato acontecer, um grave flagelo econômico (perda de safra) e ecológico (devastação de enormes áreas por incêndios) passa a ser um gravíssimo flagelo humano.

Secas sempre vão existir. É um fenômeno natural, provocado por fatores geográficos. O que não se pode admitir é que a população dessas cidades continue a sofrer os efeitos da estiagem como sofriam as de séculos atrás, quando estávamos muito atrasados tecnologicamente.

Está certo o governador perder o sono com o problema e considerá-lo prioritário. Obras para resolver ou minimizar a falta de chuvas não são feitas do dia para a noite e o que deixou de ser realizado no passado irá mais uma vez cobrar seu custo. Mas sempre há o que fazer.

A polêmica transposição do Rio São Francisco, lançada com pompa e foguetório pelo governo Lula em 2007, ainda está longe de se tornar realidade. Antes disso, muitos recomendam a construção de mais cisternas familiares.

A Bahia e o Nordeste têm uma série de fatores a comemorar nos últimos anos: crescem mais que o Brasil, em média, avançaram na erradicação da pobreza, reduziram as desigualdades. Programas sociais deram dignidade a quem muito precisava e fizeram nascer uma economia local.

Resta agora transformar a seca em apenas um fenômeno climático, para que não se perpetue como uma tragédia que se repete de tempos em tempos, mesmo longe dos olhos de quem vive na orla.

