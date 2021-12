Editorial: o ensaio e a Copa

Considerada um ensaio para a Copa do Mundo de 2014, a Copa das Confederações, encerrada no último domingo, 30, deixou a sensação de que o espetáculo está em risco. Se, por um lado, a Seleção Brasileira passou no teste, por outro, o Brasil não se mostrou preparado como país-sede.

Antes de mais nada, vale dimensionar os dois eventos. A Copa de 2014 terá o quádruplo de seleções participantes - 32 contra oito das Confederações; o dobro de cidades-sede e estádios - 12 contra seis; e, de acordo com as estimativas, 600 mil turistas - um número 30 vezes superior ao registrado no evento-piloto.

Portanto, se o Brasil apresentou problemas de ordens diversas como sede do "torneio laboratório", tem menos de um ano para evitar um colapso em um Mundial que pode se tornar um fiasco.

As seis cidades-sede testadas - Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador - apresentaram falhas peculiares e em comum. A regra diz respeito a questões como transporte/mobilidade urbana, aeroportos e telecomunicações.

Com o receio de ter o seu trânsito travado, Salvador, por exemplo - que não tem metrô e oferece um serviço de transporte público de péssima qualidade -, decretou feriado no dia do jogo Nigéria x Uruguai (20 de junho), um recurso patético que apenas atestou a falta de infraestrutura da cidade.

O movimento pouco acima do normal nos precários aeroportos das capitais já foi suficiente para voos lotados e longas filas.

Também há relatos de jornalistas estrangeiros sobre a deficiência do País em telecomunicações. O sistema 4G mostrou-se instável nas arenas. Houve queda recorrente de ligações e conexões lentas em todas as praças esportivas.

Sim, a Seleção Brasileira mostrou que o sonho do hexa está vivo. Já o Brasil de infraestrutura capenga que maltrata os seus próprios cidadãos não está pronto para receber decentemente o mundo.

Didi, bicampeão mundial pela Seleção (1958/62), dizia "treino é treino, jogo é jogo". O que não se aplica ao caso...

