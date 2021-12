Editorial: O ano do Supremo

Alguns anos entram para a história como sendo protagonizados por um dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário).

Só para lembrar exemplos recentes, 1988 foi o ano do Legislativo, da promulgação da tão esperada nova Constituição; 1994 foi o ano do Executivo, do Plano Real, que acabou com a inflação e começou a colocar a economia do País nos trilhos em que mais ou menos segue até hoje.



O ano de 2012, não há dúvidas, foi o do Judiciário, e principalmente de sua corte maior, o Supremo Tribunal Federal (STF). As atenções do País estiveram voltadas para lá durante um dos acontecimentos mais marcantes do ano: o julgamento do mensalão.



Houve histrionismos, exageros, talvez até injustiças, mas ninguém pode negar o caráter pedagógico, para um país como o Brasil, de um julgamento que condena à prisão políticos até ontem superpoderosos.



Nem todos ficaram contentes, é claro. O ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos, que defendia um dos acusados pelo escândalo, escreveu um artigo em que ataca a "degeneração autoritária de nossas práticas penais" e afirma que a "tendência repressiva passou dos limites em 2012".



Sem citar o Supremo ou o julgamento do mensalão, Bastos diz que "não é de hoje que o direito de defesa vem sendo arrastado pela vaga repressiva que embala a sociedade brasileira".



Marco Aurélio Mello, um dos mais antigos membros do Supremo, saiu em defesa da corte, a que chamou de "derradeira trincheira da cidadania". Difícil separar o que é uma discussão jurídica séria de choramingação de um advogado que não conseguiu inocentar seu cliente.



Debates à parte, o Supremo caiu no gosto do povo, a ponto de o Judiciário aparecer na frente de Executivo e Legislativo em pesquisa que avaliou a credibilidade de instituições no País.

Seu atual presidente, Joaquim Barbosa, que foi também o relator do processo do mensalão, saiu do episódio como um herói nacional e aparece em sondagens eleitorais como um candidato viável à Presidência.

