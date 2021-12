Editorial: Curas de Feliciano

O deputado Marco Feliciano (PSC-SP) ameaça o País. Promete retaliar a nação se o projeto apelidado de "cura gay" não for aprovado nas duas comissões da Câmara por onde deve tramitar agora, depois de aprovado na Comissão de Direitos Humanos, por ele presidida. Garante que vai encher as ruas brasileiras com seus seguidores, em aditivo às manifestações atuais.

O deputado, em suma, quer agregar complicações a um momento já suficientemente conturbado da vida nacional. Poder-se-ia dizer que sua excelência quer cuspir gasolina na fogueira das manifestações populares atuais, que entram em diapasão pacífico e suprapartidário na maioria das cidades onde acontecem, ressalvados os radicalismos de ocasião.

A discussão do tema é descabida. O projeto também. A homossexualidade e como lidar com ela é questão de foro íntimo. Não cabe legislar sobre o tema. Além disso, o Conselho Federal de Psicologia, autarquia pública acatada por seus pares, se pronunciou recomendando que psicólogos não colaborem com serviços e/ou eventos que tratem desse tipo de "tratamento".

Trata-se de recomendação, pois nada impede que os profissionais tenham clientes homossexuais. A lei do País é clara quando trata do exercício da medicina: não se deve oferecer cura para o que não é doença, e a OMS (Organização Mundial da Saúde) não vê a homossexualidade como doença.

Tal comportamento caracteriza a prática de charlatanismo. A punição é severa e contempla pena de prisão do faltoso.

O projeto da cura gay deve tramitar ainda nas comissões de Seguridade Social e Constituição e Justiça. A polêmica voltará, e na CCJ o argumento do charlatanismo lembrará a inconstitucionalidade da proposta. Quanto ao deputado, que desista de suas polêmicas cruzadas neste momento em que o País precisa de entendimento.

O povo nas ruas manda recado claro para as autoridades: está cansado de enganos. Há tempo, ainda, para evitar esse projeto inflamável.

adblock ativo