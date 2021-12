Editorial - União contra o fogo

O enfrentamento dos mais recentes focos de incêndio na Chapada Diamantina revela força do valor união, quando sociedade civil e Estado afinam-se no mesmo diapasão visando à harmonia rumo à vitória. Brigadistas voluntários, aliados a homens do Corpo de Bombeiros, trabalham com dedicação para debelar as chamas, mostrando ser a solidariedade entre cidadania e servidores a melhor solução, quando se tem inimigo comum e perigoso.

Não seria producente, para os profissionais, dispensar a sabedoria de nativos, conhecedores exímios de toda a região, muitos deles versados na arte de guiar, carregando nesta atividade o profundo conhecimento das trilhas.

Também sabem os jovens abnegados, reunidos nas brigadas, da importância do treinamento recebido pelos funcionários públicos voltados para o dever de proteger a população, a fauna e a flora.

O resultado da mútua compreensão é a atuação eficiente, com equipamentos para os quais exige-se destreza, além da inteligência tática a fim de identificar atalhos por onde se pode tocaiar o rastro de fogo.

Lençóis, polo do turismo diamantino, pôde, assim, passar do estágio de alto risco ao de controle, chamado tecnicamente rescaldo, em áreas ameaçadas, como Afrânio Peixoto, distrito nomeado em homenagem ao legista, escritor e político, e o Barro Branco. Também integra o repositório de ações positivas a proteção ao Morro do Camelo, cartão-postal do município de Palmeiras, cuja sede é rota obrigatória para quem segue viagem ao Vale do Caeté-Açu, o tão famoso Capão.

À parte inevitáveis arroubos de vaidade, por conta do princípio de individuação, a soma de esforços preserva espécimes de região mundialmente bem-amada pela beleza não intencional dos rios, cachoeiras e rochas: arte autêntica na natureza.

A Bahia feita na luta, como bem desvela o símbolo do casal, ilustrado em seu brasão, não seria tão grandiosa sem a liga entre o governo e o povo do qual emana o seu poder, como bem demonstra este novo desafio diante do dragão.

