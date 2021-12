Editorial - Proteção necessária

O aumento de 30% no número de acidentes em atividades tipificadas por “trabalho infantil”– ilegal e imoral – indica oportunidade de correção, levando em alta conta o cuidado com crianças como condição necessária para todo e qualquer país merecedor de admiração. O cenário remonta às origens da Revolução Industrial, em recuo de dois séculos em um ano, não bastasse o descontrole verificado consoante a flexibilização da vigilância para inibir o aproveitamento da mão de obra deste público, tão vulnerável quanto frágil.

O contingente pesquisado dos pequenos infantes brasileiros incluiu os indivíduos da faixa entre 5 e 13 anos, tomando como base dados confirmados entre 2019 e 2020, com a possibilidade de o percentual estar defasado, considerando a subnotificação. Trata-se de parâmetro confiável para o julgamento de uma administração, na perspectiva do processo civilizatório, no entanto a estatística estarrece mesmo os crédulos, afinal alcança a dimensão do inaceitável retorno aos ancestrais maus tratos.

O resultado foi divulgado pelos responsáveis por observatório criado para dar apoio à produção de conhecimento a fim de prevenir e erradicar a endêmica doença social, baseando-se a análise dos especialistas nos boletins divulgados pelo Ministério da Saúde. Pior resultado desde 2007, foram 108 menores acidentados em 2020, contra 83 no ano anterior, com tendência à expansão, se o país não retomar políticas de proteção a meninas e meninos em idade escolar, por ora desarticuladas.

Com a volta ao mapa da fome, agravada por efeitos da Covid-19 na economia, cada dia mais os pais ou responsáveis têm utilizado a prole para serviços de biscate, além dos pedidos de esmola em sinaleiras e supermercados. A insistência em conservar aspectos do atual contexto pode ajudar a inflar o faturamento de pessoas físicas e jurídicas, uma vez ser baixíssimo o investimento nos “trabalhadores” mirins, gerando falsa impressão de progresso, à custa de dor e sofrimento de nossos inocentes.

