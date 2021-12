Editorial - Politização nociva

Lamentável, sob todos os pontos de vista, o episódio da morte do policial militar Wesley Soares, em aparente surto no Farol da Barra, fazendo sofrer duplamente sua família e a cidadania, em ato contínuo, também pelos efeitos de transformação do fato em estéril contenda política.

Desrespeita a honrosa farda quem faz fumegar a tocha da discórdia, em vez de apaziguar ânimos, apostando no acirramento, como forma de desequilíbrio, utilizando-se do cenário para seus interesses.

O momento de luto fechado envolve todos os segmentos da sociedade, a começar pelas autoridades, de cujo empenho dependem as condições de garantia da segurança em vez de remontar à ameaça da guerra de todos contra todos, como desejam os incendiários. A serenidade, a paciência e a capacidade de unir, recusando-se a antagonizar, constituem substância da bandeira que os lúcidos empunham para superar atual cenário de angústia e dificuldade enfrentadas pelo Estado e o povo, irmanados.

Controladas as paixões, é mais benfazejo ao bom convívio buscar na razão e na tranquilidade do dever moral pontos de convergência visando propor máximas gerais comuns a todos. Age bem quem defende a importância de medidas restritivas, devido à celeridade de expansão da peste, considerando o remédio amargo a única chance de salvar vidas, enquanto a vacinação não alcança os braços de maior parte da população atemorizada.

A convergência pela pátria amada e o clima coletivo de angústia frente à pandemia têm condão de alinhar o sofrimento psíquico do soldado à dor de seus comandantes e colegas, atenuando as vozes discordantes do trancamento das ruas e outras limitações, estabelecendo-se o civismo amalgamado na múltipla fusão.

Todos os imbuídos de sentimento pelo Brasil, descartados indivíduos cegos por desejo de vã glória, sabem a necessidade do imunizante, de isolamento, de máscaras e das rotinas de higiene: única estratégia para fazer o país frear a Covid-19, um dia.

