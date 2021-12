Editorial - Pluralidade e respeito

O Dia Internacional do Orgulho LGBT+ ganha relevo ao ser comemorado amanhã, tomando como pressuposto mais elementar o direito inalienável de todo cidadão prover de seu corpo e condições de existência da forma como melhor lhe convenha. Nascido da combinação GLS – gays, lésbicas e simpatizantes –, o movimento ampliou seu alcance com a inversão de prioridades entre homossexuais femininos e masculinos, além do acréscimo de bissexuais, transexuais e o sinal de adição para escolher novas orientações.

A luta por equidade, aplicados os princípios de justiça reparadora, proporcional ou geométrica, não abriga em suas trincheiras simbólicas apenas pessoas de sexualidade alternativa ao padrão hegemônico, a monogamia heteronormativa. Mesmo heteros, tidos como dotados da capacidade de relacionar-se conforme paradigma da normalidade, estão convocados a prestar solidariedade, pois o convívio fraterno por um mundo melhor passa, necessariamente, pelo aceite de todas as opções de amar.

Neste contexto, unem-se ativistas ou não, independentemente das predileções corpóreas, na intenção de derrotar o obscurantismo, missão imposta pela abrangência do conceito de família, ilustrado por limitações sectárias do modelo essencializante ora hegemônico. Em todo o país acontecem atividades ao longo desta semana, com objetivo de incentivar reflexões sobre a sociedade plural e equitativa a ser construída por quem esteja alinhado aos valores civilizatórios e em defesa da livre produção de conhecimento.

Respeito, cidadania e direito à vida estão entre os princípios subjacentes às reivindicações fertilizadas na multiplicidade da prática amorosa, em dessintonia com índices de violência caracterizados pela nefasta LGBTfobia. Embora seja esta segunda-feira reservada ao tema, todos os dias são dedicados à causa de interesse coletivo proporcional à projeção de uma pátria “mãe gentil”, como alude o Hino Nacional, acolhendo, sem exceção, toda sua prole, as filhas, os filhos e xs filhxs do Brasil.

