Editorial - Pesadelo brasileiro

O alento disseminado na sociedade com a substituição de um general pelo médico paraibano Marcelo Queiroga, no Ministério da Saúde, pode dar lugar à decepção, se a troca for percebida como mera mudança de seguidor fiel às práticas do presidente Bolsonaro.

A política de inação e omissão pode ter pesado no crescimento, conforme pesquisa recente, da rejeição a quem deveria ter assumido, por deveres moral e constitucional, o comando do enfrentamento da pandemia, mas preferiu negar acintosamente.

Colhe-se resultado amargo da nefasta semeadura, passando da dimensão potencial do despreparo, ao ato de sepultar três mil corpos brasileiros, por dia, enquanto cemitérios sinalizam escassez de covas; como os hospitais, a lacuna de leitos e medicamentos.

A lassidão no planejamento, por parte de Estado ocupado por militares em comissão, afeitos à disciplina, soa paradoxal, pois faltam à verdade aqueles defensores da ideia de ter o Brasil atuado com eficiência e zelo, desde o início, até o atual apogeu da Covid-19.

Necessária seria a angústia, como motor de ações emergenciais, no entanto, até gargalhadas a cidadania foi obrigada a assistir, em contraste com o latejar da dor e do sofrimento de quem sequer pôde fazer funeral, devido ao risco de contágio.

O general, ora remanescendo no cargo, refletindo pouco caso, até em uma exoneração oficial, viu sua gestão contar, um por um, dos 15 mil até 285 mil mortes, grande parte delas evitáveis, enquanto a barriga empurrava o diálogo com fabricantes de vacina.

Foram dez meses, dia após dia, da escalada do número de óbitos, com agravo da despedida agonizante de 31 brasileiros do Amazonas, por sensação de afogamento em seco, devido à falta de oxigênio, conforme fora alertado à autoridade maior da saúde.

O especialista em logística transmite o cargo, ao insistir no discurso de ter organizado estrutura de vacinação, repetindo pressupostos, no esforço de torná-los realidade, como se todos os brasileiros, e não alguns, fossem crédulos o bastante para formar crença.

