Editorial - O poder da cidadania

Duas iniciativas, em âmbitos federal e estadual, desvelam a importância de amparar e incentivar o setor produtivo, estendendo-se a mão amiga de quem detém o poder, emanado da cidadania. São elas: novo Refis, a fim de regularizar dívidas tributárias com benefícios, descontos e parcelamento, proposto pelo Senado; e, na Bahia, linha de crédito para microempreendedores e acréscimos no prazo de recolhimento de ICMS.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, resolveu encampar com seus pares a luta pelo novo Refis, tomando como pressuposto o bem comum, representado em lúcidas regras, visando à regularização das empresas endividadas.

Assim, ganham o Estado e o mercado, com o recolhimento das taxas e a circulação monetária, respectivamente, junto à sociedade, devido à contribuição para a estabilidade dos negócios, refletindo em maior sustança para a empregabilidade.

Já o governador da Bahia, Rui Costa, deu seguimento a uma série de iniciativas, visando encontrar a mediania entre possíveis excessos no apoio contra as dificuldades geradas pela infecção, e a lacuna, cuja indesejada forma seria a indiferença do Estado. Contemplando cerca de 25 mil microempreendedores, formais e informais, Costa decidiu-se pela oferta de R$ 100 milhões em crédito, por meio da agência de fomento Desenbahia.

Também visando alcançar o ponto de equilíbrio, o governador ouviu seu secretário da Fazenda, Manoel Vitório, antes de autorizar a prorrogação do recolhimento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de 60 mil empresas.

A regularização do ICMS deste mês e de abril fica para agosto, tendo como critério o socorro a empresários, em municípios onde foram decretados toque de recolher e fechamento do comércio tido como “não essencial”.

As medidas alcançam mais alto relevo pelo fato de a sociedade brasileira enfrentar graves dificuldades financeiras, resultantes dos ecos da pandemia, com desenvolvimento de cepa brasileira, mais letal, aliado à imperdoável falta de vacinas.

