Editorial - Gesto salvador

Estimular o gesto redentor de salvar vidas está na ordem do Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado hoje, como forma de gratidão a quem já participa dos mutirões nos hemocentros, além de servir de estratégia com objetivo da conquista de novos voluntários. Exemplos de adesão à iniciativa de alto grau de empatia, colocando-se na situação dos mais necessitados, permitem recuperar parte da capacidade de crer no convívio solidário, pessoas apoiando umas às outras, em utopia humanitária estranha ao cotidiano competitivo.

A data é um louvor à ciência, pois trata-se de referir o nascimento do imunologista austríaco Karl Landsteiner, descobridor, em 1868, do fator RH e distinções entre os tipos sanguíneos diversos. A fim de homenagear o cientista, a Fundação Hemoba programou encontros na internet para difundir informação confiável, além de anunciar doações de grupos, coleta itinerante e espetáculos culturais, com todos os cuidados de redução dos riscos de contágio.

O endereço da instituição, na avenida Vasco da Gama, sediará apresentações do multiartista Edd Bala, de estudantes de ensino médio do Colégio Nossa Senhora das Mercês, em literatura de cordel, e do cantor e compositor Júnior Machado. O acesso ao instagram, em @hemobaoficial, vai viabilizar aprendizado sobre as etapas do processo pelos quais passa a bolsa antes do alcance das veias dos pacientes, alguns deles em estado grave, outros submetidos à cirurgia e ainda há acidentados acometidos de hemorragia.

Os alertas sobre coronavírus podem ter deixado temerosos os habituais doadores, daí a importância de transmitir tranquilidade, pois os profissionais de saúde estão preparados para cuidarem de si, assim como dos generosos – e benvindos – visitantes. Os vacinados precisam esperar 48 horas, no caso da Coronavac, ou sete dias, AstraZeneca e Pfizer, em medidas de precaução, sem precisar deixar de doar, uma atitude de autêntico dever moral, por fazer o bem pelo bem, sem visar resultado, exceto a satisfação de ajudar.

adblock ativo