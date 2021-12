Editorial - Freio moral

Qual seria o grande remédio da vida? A vitória. O célebre aforismo, conhecido por todos quantos tenham interesse na história do pensamento moderno, pode ter convencido Donald Trump. Admitir a derrota, na tentativa de reeleição, vem tornando-se um suplício para o candidato, vivendo seus estertores, pouco antes de o Congresso dos Estados Unidos ultimar seu martírio: o sucesso de Joe Biden.

A desfaçatez – ou torpeza de caráter – revelou-se no desgaste da pastilha de freio moral do vencido, ao colidir com o valor decência, propondo fraude em desprezo ao Estado de direito, conforme comprovou o jornal Washington Post. O conhecido rubor nas faces deve-se a característica epidérmica, embora pudesse ter sido provocado por vergonha, se fosse dela dotado, por pedir ao secretário do Estado da Geórgia para encontrar 11.780 votos a fim de assinalar impedimento no seu fracasso.

O obstinado perdedor não obteve a cumplicidade de Brad Raffensperger, de acordo com gravação obtida pelos jornalistas, pois afirma o republicano, de mesmo partido de Trump, a lisura dos resultados. Poderia Trump buscar a ascese de seu desejo de poder, afinal, poderá voltar à Casa Branca em próxima oportunidade, alcançando, por ora, uma digna ataraxia – estado de calma, caracterizado por não deixar-se perturbar pelos ensejos do mundo.

O alerta da diluição de princípios outrora inquestionáveis nos Estados Unidos, como o reconhecimento da derrota via democracia, pode ter sido o maior legado do bravo ex-presidente – ex, sim, exceto se virar a mesa, como se diz no ambiente esportivo. Trump terá até amanhã, dia 6, para encontrar seus 11 mil e poucos votos, pois é a data da formalização de sua derrota.

A posse de Biden e sua vice-presidente, a democrata Kamala Harris, afeta positivamente os brasileiros, ao criar a expectativa de um novo relacionamento, sem necessidade da pequenez de bater continência para a bandeira dos EUA.

adblock ativo