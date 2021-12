Dor de pais no caso de Leonardo Moraes

Nem sempre podemos nos colocar no lugar do outro. Nesta quarta-feira, 18, senti meu coração doer e apertar diante do funeral de um menino bom, saudável de físico e de alma, com planos voltados para a natureza e a existência mais bucólica e natural possível. Com anseios de uma vida rural, de paz e saudável, esse menino vê seus planos ceifados de uma forma arbitrária e brutal. Fiquei confuso com os desígnios. Tentei entender para aceitá-los e amenizar a angústia que se apossou do meu ser.

Naquele momento, com os familiares acercando o caixão, me dei conta que minha dor era ínfima diante da dor dos pais desse menino. Ao abraçar e confortar os amigos Marise e Aníbal, pais de Leonardo [Moraes de Almeida, assassinado sábado, 13, no bairro do Imbuí], falei-lhes que dividissem sua dor comigo. Que tolice! Não tem como dividir. Nunca poderei ocupar o lugar deles, pelo menos nesse momento e na intensidade de sentimentos.

Senti que atrás daquela fortaleza, diante de tal adversidade e das demandas que envolvem a despedida definitiva de um filho, estavam seres dilacerados pelo sofrimento. Ambos exerceram com bravura os papéis de pais zelosos, num momento tão difícil e de incomensurável dor. Marise rente o tempo todo, com esperanças e acreditando na recuperação. Aníbal, um touro, tomando todas as providências; firme, inabalado e determinado para garantir a permanência da vida do filho.

Que esdrúxulo! O pai médico, no exercício da cura, tentando preservar a existência do filho, e a mãe policial trabalhando de maneira a trazer de volta a credibilidade de uma instituição que não cumpre o seu real papel de proteger a sociedade e seus filhos, assegurando a ordem e a vida. Ambos atuando em atividades nobres a favor de uma sobrevivência saudável do homem. Paradoxal! E aí vem, sei lá o quê, e arrasta o tapete.

Como eu posso me colocar no lugar deles, sentir suas dores? Não, ninguém pode sentir por eles. Dores de pais, só são sentidas por eles. Rendo-me e tento confortá-los, acreditando que além do horizonte tem um lugar melhor para viver e de certo os anjos receberam Leonardo com as divinas honras que lhe cabem.

*Rubem Vilas Bôas é psicólogo comportamental

adblock ativo