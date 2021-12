Dias de medo

Antônio de Góes, repórter de O Globo, ligou para Biaggio Talento, na redação de A TARDE, anteontem. Queria saber o número de assassinatos no feriadão em Salvador, para fazer um comparativo com Rio e São Paulo. Ouviu a resposta: 25. E não escondeu o espanto:



- Zorra! Está pior do que São Paulo!



Em São Paulo, com 13 milhões de habitantes, foram 24. E no Rio, com 6,3 milhões, 12.



A comparação não para aí. O conflito entre Israel e Palestinos, na Faixa de Gaza, iniciado há 15 dias, tem 100 mortos. E lá é guerra.



Voltando à Bahia, na última semana os fatos que povoaram a mídia: um coronel da PM sequestrado, uma promotora estuprada e, com ela, uma juíza também sequestrada.



Estamos vivendo na sociedade do medo, e, neste cenário, a Bahia, capital e interior unidos na dor, uma terra em que a bandidagem cada vez mais impera sobre a cidadania.



Talvez a violência aqui esteja um pouco pior, mas não é um fenômeno baiano, vá lá. Mas bem que o governador Jaques Wagner, com o acesso que tem à presidente Dilma, poderia chegar e dar um firme alerta.



Ele e o governo do PT estão devendo ao País nesse campo. Só o medo cresce.



*informações da coluna Tempo Presente, publicada diariamente no Jornal A TARDE.

