Detalhe tático: Saudade das 'sensações'

Uma das coisas legais da Copa é tentar prever aberrações. O motivo é muito simples: nunca houve uma muito grande.



Apesar de terem acontecido episódios bizarros, como a derrota da Itália para a Coreia do Norte em 1966 e as chegadas de Turquia e Coreia do Sul às semifinais de 2002, uma seleção fora do rol das favoritas jamais foi campeã. Uma final, só as medianas Suécia (Em 58, como anfitriã), Hungria (Em 38 e 54, quando jogava o melhor futebol do mundo) e Tchecoslováquia (34 e 62) alcançaram.



Desde que comecei a acompanhar conscientemente os Mundiais, apaixonei-me pelas zebras. Em 94, foi a Romênia. Eu, aos nove anos, despertei para o futebol com os toques de classe de Hagi. Ele não conseguiu levar os romenos para além das quartas, mas me fez ter apreço especial por meias clássicos. Gostava até dos nem tão bons, como o colombiano Valderrama e o equatoriano Aguinaga.



Quatro anos depois, já me via mais maduro e acompanhei com gosto a conquista do terceiro lugar da eficiente e bem organizada Croácia. Tudo bem, admito. Não havia maturidade nenhuma. O garoto de 13 anos somente achava engraçada a camisa estilo toalha de pizzaria.



A Copa de 2002 foi a que menos curti. A Coreia do Sul só foi semifinalista porque eliminou Espanha e Itália graças a graves erros da arbitragem. A Turquia, terceira colocada, não oferecia atrativos especiais. E as edições seguintes também não apresentaram 'sensações'.



Espero que a competição que está para começar traga de volta o brilho de uma coadjuvante. Eu, assim como vários outros metidos a analistas, aposto na Bélgica. É um palpite óbvio, mas não dá para fugir dele.



O time teve desempenho tão bom às vésperas da Copa que ganhou o status de cabeça de chave. E, nos amistosos deste final de semana, teve o resultado mais expressivo entre os classificados para jogar no Brasil.



Enquanto a superfavorita Alemanha ficou só no 2 a 2, em casa, com Camarões, times tradicionais como Portugal - sem Cristiano Ronaldo - e Itália não saíram do zero contra, respectivamente, Grécia e Irlanda.



Já os belgas foram à Suécia e venceram com autoridade a respeitável seleção local: 2 a 0. Apesar de o primeiro gol ter chamado a atenção - com pressão e roubo de bola no ataque, além de linda conclusão do centroavante Lukaku -, destaco nesta coluna o segundo.



Estilo Messi

Nele, o atacante Eden Hazard - candidato a craque da Copa, vem sendo prejudicado pelas retrancas armadas pelo técnico José Mourinho, no Chelsea - mostra toda a sua velocidade e talento em gol que lembra os bons tempos de Messi.



Ele carrega a bola bem próxima ao pé (mas o direito), tabela com o meia De Bruyne e, ao receber a redonda de volta, dá três toques essenciais. O primeiro, para dominá-la. O segundo, para tirar do último zagueiro sueco. O último, para marcar.



O time da Bélgica é bom. Bom mesmo. Não se resume à categoria de Hazard e ao faro de gol de Lukaku. Witsel e Dembelé formam dupla de volantes que atacam e defendem com eficiência. Mertens faz trabalho quase tão competente quanto o de Hazard na ponta oposta. Van Buyten, Kompany, Vermaelen e o paredão Courtois garantem a segurança da defesa. Ainda há o talento de Fellaini, Januzaj e Mirallas no banco.



Aposto que chega na semifinal, com enormes chances de errar e aguentar, depois, as piadas a respeito do meu pífio conhecimento futebolístico.

