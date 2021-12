(Des)confiança na polícia

Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) revela a satisfação dos baianos com o desempenho das polícias Militar (aprovação de 54%) e Civil (50%).



A população de outros estados e do Distrito Federal pensa diferente: o índice de desconfiança pulou de 61% em 2011 para 70% agora, e se aproxima dos 95,01% consignados aos partidos políticos.



Outro estudo, do 7º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, conclui que as polícias da Bahia são as que mataram mais no país em 2012 nos confrontos com bandidos: quase uma morte por dia. Este paradoxo numérico tem uma explicação, segundo a Secretaria de Segurança Pública: a Bahia apresenta registros completos, confiáveis, enquanto alguns estados minimizam ou sonegam informações.



Foram contabilizadas no ano anterior 344 pessoas mortas em investidas policiais na Bahia. A PM registrou 284 autos de resistência seguidos de morte, contra 60 casos da Polícia Civil. Em São Paulo, de população bem maior, a polícia matou 563 pessoas, numa taxa diária de 1,3.



Os números, embora relativos, ensejam a conclusão de que a polícia em geral está matando mais no país: cerca de cinco pessoas por dia. E também morrem mais policiais em serviço e, sobretudo, fora dos quartéis, à paisana.



Houve este ano um crescimento de 8,6 pontos percentuais nas estatísticas.



As polícias, que não são as únicas responsáveis pela segurança pública, têm obviamente de agir com energia, na medida em que as ações criminosas se intensificam. Mas sua missão não é matar, é reduzir a violência.



Ultimamente, a polícia em geral tende a se omitir ou então a exagerar. Falta-lhe uma atitude definida de comportamento nas ruas, falta-lhe a noção exata de como lidar com os manifestantes, sejam estes pacíficos ou vândalos. É imprescindível que elas moldem uma conduta condizente. E que os governantes não se limitem a fazer investimentos (em torno de 40%) apenas na folha dos aposentados.

