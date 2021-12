Desafio para ACM Neto: municipalizar o porto

No dia 13 de maio de 2013, o Porto de Salvador estará completando 100 anos de existência. Construído e operado pela iniciativa privada, mediante um contrato de concessão pública, o porto já foi um dos mais importantes do Atlântico Sul. Estatizado durante o regime militar, vem desde então, gradativamente, perdendo importância e eficiência operacional, resultado de seguidas e desastrosas administrações federais.

Somente nos últimos dez anos, governos Lula e Dilma, a Companhia Docas do Estado da Bahia, empresa estatal criada para gerir os portos de Salvador, Aratu e Ilhéus, esteve sob o comando de seis diferentes presidentes. Em comum entre todos eles, o fato de não terem nenhum conhecimento especializado sobre a atividade portuária antes de assumir seus cargos. Pesquisa anualmente realizada pelo Instituto de Logística e Supply Chain (Ilos), junto aos principais operadores e usuários dos portos brasileiros, apontou, pela terceira vez, o Porto de Salvador como o pior entre os 11 principais do Brasil.

Enquanto isso, os estados de Pernambuco e Ceará apostaram na atividade portuária como questão estratégica para o desenvolvimento da economia regional, criando empresas públicas estaduais para construírem os portos de Suape e Pecém e delegando à iniciativa privada a sua operação. Estes modernos terminais retiraram de Salvador a condição de porto de maior movimentação de cargas conteinerizadas e de relevância econômica do Nordeste.

Com um novo prefeito eleito na cidade do Salvador, surge uma esperança para o Porto de Salvador. A legislação brasileira permite ao município assumir a gestão do porto. Temos no Brasil um exemplo de sucesso, que pode servir de paradigma para Salvador: o Porto de Itajaí, em Santa Catarina. Municipalizado em 1996, ele vem apresentando notável crescimento na movimentação de cargas e se destacou como quarto melhor porto brasileiro na mesma pesquisa do Ilos.

Não devemos nos esquecer de que os principais portos europeus, como os de Roterdã, Antuérpia e Hamburgo, adotam o modelo "Land Lord", pelo qual o município controla a gestão do porto e a iniciativa privada é responsável por sua operação. Este é o modelo ideal para Salvador. Muito semelhante à gestão de um grande shopping center, em que a empresa gestora arrenda a empreendedores privados áreas para a exploração e cobra eficiência e rentabilidade dos lojistas. No caso do porto, a exploração dos serviços de movimentação de cargas é feito pelos operadores portuários privados, que também podem arrendar áreas, instalações e equipamentos nos portos públicos, sendo responsabilidade da Autoridade Portuária o planejamento e a fiscalização das metas estabelecidas nos contratos de arrendamento e de operação.

Lembremos que o movimento para a delegação da administração e exploração dos portos para estados e municípios surgiu e foi viabilizado no Congresso Nacional, quando da transferência para os estados de algumas rodovias federais através da Lei Federal 9.277, de 10 de maio de 1996. A citada lei "autoriza a União a delegar aos municípios, estados da Federação e ao Distrito Federal a administração e exploração das rodovias e portos federais". Desde então, diversos convênios foram celebrados entre a União, estados e municípios, sendo os principais portos delegados os de Itajaí, Recife, São Sebastião (SP), Suape (PE), Pecém (CE), São Luís (MA), Paranaguá (PR) e Rio Grande do Sul (RS).

A grande e maior dificuldade para a municipalização do Porto de Salvador será política. Tendo sido eleito por um partido de oposição, ACM Neto contará com a boa vontade do governo federal? Esperamos que prevaleçam o bom senso e o interesse pelo bem público. Devemos acreditar que a União, o Estado e o município decidam o melhor para o desenvolvimento da economia da cidade e do Estado da Bahia, relegando divergências políticas e ideológicas.

A delegação seria um grande presente para a cidade e pelo centenário do porto. Esperemos que o diálogo e o bom senso prevaleçam e que o Porto de Salvador possa retomar o seu lugar de destaque no cenário nacional.

