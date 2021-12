DEM não pode falar em valores éticos

O relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida) e Programa Mundial de Alimentos (PMA) revela que nos últimos dez anos o Brasil conseguiu reduzir à metade a porcentagem da população que sofre com a fome. E o combate à fome é, sem dúvida, um dos maiores valores para a vida humana e o reconhecimento de instituições tão respeitadas internacionalmente apenas valoriza a preocupação com a vida que tem norteado a ação dos governos do PT, desde o presidente Lula à presidente Dilma, no plano nacional, e do governador Jaques Wagner, na Bahia.

A oposição baiana, no entanto, prefere "esquecer" tais avanços e ficar batendo na tecla da questão da segurança, sem dúvida um grave problema em todo o mundo, mas que, como todos os demais, tem recebido uma atenção muito especial por parte dos governos do PT, a exemplo da Bahia, que já aplicou no setor 157% de recursos a mais do que o registrado na gestão do ex-governador que agora tenta retornar ao poder. E, só para lembrar a quem tanto faz referências ao número de mortes violentas, na administração do ex-governador Souto a quantidade de homicídios cresceu nada menos que 87% quando comparada ao quadro deixado pelo seu antecessor.

O respeito à vida e à coisa pública nas administrações do PT também justifica o fato de que nunca se viu, na história do Brasil, tantas ações de combate à corrupção e de punição àqueles que tenham contribuído de alguma forma para o desvio de verbas ou má aplicação das mesmas. Ao contrário do que acontecia nos governos da dobradinha DEM-PFL/PSDB, os órgãos do governo são os primeiros a se manifestar e a cumprir seu dever na apuração dos fatos e no afastamento dos envolvidos. Basta lembrar que a Procuradoria Geral da República, que hoje tem ampla liberdade para agir e cumprir seu dever, carregava a fama de ter à frente não um procurador, mas um "engavetador", tantas eram as denúncias que nunca foram apuradas devidamente.

A defesa de valores como a ética, a moral e o respeito à coisa pública não deve ser um mote para discursos eleitoreiros e sim a prática cotidiana da administração, como têm dado repetidos exemplos o governo federal e o governo da Bahia. O respeito à vida humana passa pela forma como os governos procuram meios de melhorar a renda e acabar com a fome, pois esta última é uma das maiores formas de violência que o ser humano pode sofrer.

Com os avanços reconhecidos internacionalmente na luta contra a fome, o Brasil cumpre já em 2014 um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), fixados pelas ONU para 2015. O documento da ONU cita o Programa Fome Zero como um grande passo para acabar com a fome no Brasil, um exemplo de ação integrada entre a sociedade civil e o poder público. E programas de transferência de renda como o Bolsa Família são comprovadamente fundamentais para a redução da miséria. Mas não ficamos apenas nisso, já que ações integradas nas áreas de saúde, educação e saneamento também resultam na melhoria da qualidade de vida.

Em vez de varrer a sujeira para debaixo do tapete, como sempre fizeram os gestores do DEM-PFL e do PSDB, tanto no plano nacional como no estadual, o PT tem como norma reconhecer os problemas e trabalhar duramente para combatê-los. Este princípio é que levou o governador Jaques Wagner a promover uma verdadeira revolução no reaparelhamento do aparato de segurança pública, que foi encontrado sucateado, e na valorização do funcionalismo público, que passou a ter planos de evolução na carreira e reajustes salariais que chegaram à média de 60% nos últimos sete anos.

Infelizmente, a oposição perde a oportunidade de aproveitar o momento de debate que é a campanha eleitoral para, através da repetição de mentiras, tentar desqualificar os adversários e, em vez de apresentar propostas, fazer o discurso eleitoreiro da agressão, como se o povo baiano não tivesse ainda na memória o descaso com que foi tratado durante todo o tempo, e foi muito, em que os atuais agressores estiveram no poder.

ESTE ARTIGO RESPONDE AO DE J. C. ALELUIA (16.9.14)

