Cuidar da saúde é o que interessa

Na famosa Escolinha do Professor Raimundo, do inesquecível Chico Anísio, um dos alunos tinha o seguinte bordão: "Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa". A escola, mesmo sendo ela fictícia, é um importante espaço para cultivar bons hábitos nos seres humanos. Outra coisa a ser observada é o fato de que quando se está disponível para aprender algo, é possível receber este aprendizado vindo de onde vier, chegue como chegar. Utilizo esse jargão de um programa de comédia, modificando-o um pouco de modo que ele possa ser bem utilizado para compor este artigo. Aqui eu digo: Cuidar para que se tenha saúde é o que interessa, mas não é preciso tanta pressa.

Refiro-me à pressa com a finalidade de alertar a todos, principalmente aos mais jovens, para as formas inadequadas e excessivas de cuidar do corpo físico, que aparecem repentinamente na chegada do verão, momento em que a vaidade física fica exacerbada, demonstrada pelo desejo quase que incontrolável de expor belos corpos desnudos. Cuidados que chegam repentinamente no verão e vão embora repentinamente no outono, estação do ano que é símbolo de declínio, consequentemente de velhice.

Repasso um mito africano que me foi contado pela minha mãe de santo, uma senhora de Oxum, quando quis ensinar-me sobre a necessidade de cuidar da beleza física como maneira de ser bem vista e benquista pelas pessoas, mas que também desejava ensinar-me que esta vaidade não deveria transformar-se em culto a si mesma. A vaidade que minha mãe queria que eu aprendesse estava diretamente relacionada a asseio e valorização do corpo enquanto templo de minha divindade. Também relacionada com amor ao próximo, pois sendo vaidosa eu poderia apresentar ao outro o que de melhor eu conseguisse apresentar com o corpo que a mim foi dado por Olorum.

Mãe Senhora fez uso de sua sabedoria para ainda alertar-me sobre a beleza que existe no corpo físico tendo ele que idade tiver, chamando-me a atenção para a falta de visão que as pessoas teriam quanto à minha beleza física quando eu chegasse à velhice. Como foi bom ter tido a oportunidade de contar com uma orientadora! Imaginem, quando eu não tinha nem chegado aos trinta anos de idade, minha orientadora espiritual já me preparava para o estágio da velhice. Foi com o itan seguinte que, carinhosamente, minha mãe foi me educando no que diz respeito à vaidade e à velhice. Mãe Senhora é uma filha de Oxum, eu sou uma filha de Oxossi:

Oxum, vaidosíssima, todos os dias desperdiçava um precioso tempo cuidando de sua beleza, que era inigualável. Ela polia suas pulseiras e lavava os cabelos nas águas. Caminhava nua sobre as pedras a espera de um amor, de um homem que a conquistasse. Tanto tempo Oxum passava na beira da lagoa que as pedras brutas que existiam nas margens foram polidas por seus pés, que ficavam cada vez mais bonitos e macios. O tempo foi passando e as pedras brutas da lagoa viraram seixos rolados, aplanados pelos pés de Oxum. Um dia um caçador se encantou pela bela mulher que tanto cuidava de sua beleza. De dentro da lagoa, Oxum dançou para o caçador de forma a seduzi-lo e ele se encantou mais ainda.

Enamorado, Oxossi chamou Oxum para a terra. Ela saiu das águas para se encontrar com seu amado. Um vento, no entanto, fez voar as contas que cobriam o rosto de Oxum, descobrindo assim sua face. Surpreendido, o caçador viu uma mulher muito velha e feia. Foi difícil ele acreditar que aquela mulher não era a mais bela das mulheres que ele tinha visto antes e por quem se apaixonara.

Após passar muitos anos cuidando de sua beleza física, Oxum não percebeu que o tempo se passara e com ele vieram a velhice, as rugas, a falta de exuberância da vida. Atemorizado e decepcionado, o caçador saiu gritando: "É a velha feiticeira, é a mulher-pássaro!". Oxossi confundiu Oxum Ijimu com as bruxas tão temidas por todos. Sentindo-se ameaçada pelos moradores da aldeia e surpresa com o ardil do tempo, Oxum transformou-se em um peixe que, de quando em vez, volta às margens da lagoa e relembra sua beleza, junto às pedras alisadas pelos seus pés.

adblock ativo