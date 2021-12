Coluna "Espaço do Leitor" ganha versão digital

Você que é leitor assíduo do Jornal A TARDE e colabora com envio de textos para a coluna "Espaço do Leitor", terá mais uma opção para visualizar sua publicação: a versão digital no Portal A TARDE, neste canal. A seção permite que leitores possam usar o espaço para discutir assuntos atuais e de grande repercussão local e mundial.



Para criar um padrão nas publicações, o texto deve ser conciso, ter no máximo 850 caracteres (já com espaço entre palavras), não pode ser ofensivo e conter palavras de baixo calão, nem reclamações sobre produtos de empresas privadas.



As colaborações poderão ser enviadas por e-mail (opiniao@grupoatarde.com.br) ou por carta endereçada à Redação e à editoria de Opinião (Rua Prof. Milton Cayres de Brito, 204, Caminho das Árvores, CEP: 41820-570 - Salvador/BA).



As mensagens passarão pela avaliação do editor da coluna, que selecionará os textos que serão publicados.

