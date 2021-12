Cidade infartada

Salvador esteve infartada; agora começa a respirar. Ainda é cedo para pensar em convalescença, mas um projeto de desobstrução do novo governo municipal, no trecho Ladeira da Barra-Cristo, já permite o trânsito pelas calçadas e a vista do mar, antes tomadas pelo estacionamento de veículos.

A multa de R$ 85 e, sobretudo, a fiscalização cerrada provocaram a partir de sábado efeito salutar nas imediações do Yacht Clube e na Av. Oceânica. Banhistas e pedestres agradecem a intervenção.

No domingo, não se viu um só veículo parado em espaço indevido. Providências simples deram resposta positiva. A livre circulação se restabelece, a asfixia se atenua. O risco é abandonar em breve as fiscalizações, o que traria de volta os descalabros.

Há ainda muito que arrumar em Salvador. A Secretaria de Ordem Pública, pasta municipal que substitui a Secretaria de Serviços Públicos, anuncia a reorientação de vendedores ambulantes e barraqueiros.

Segundo a secretária Rosemma Maluf, são cinco mil apenas na Avenida Sete de Setembro, que comporta no máximo 1.500.

Eles atravancam a mobilidade e desestimulam aqueles que gostariam de andar a pé pelas calçadas.

Da secretária de Ordem Pública muito se espera, tantas as tarefas que lhe passaram, e que ela, disposta, responsável que foi pelo reordenamento urbano na península de Itapagipe, assumiu sem titubeios.

Responde pela limpeza pública, Guarda Municipal, serviços públicos, defesa do consumidor e cemitérios. Não seria bom confiar-lhe os pontos turísticos sucateados?

Salvador estava mesmo sem liderança. Um plano de ação será esboçado a partir de hoje com os líderes dos ambulantes, Sebrae, diretores lojistas e secretarias municipal e estadual da Fazenda, e levado, além da Avenida Sete, à passarela do Iguatemi, que mais parece um formigueiro humano, Cajazeiras e calçadas da orla marítima, em especial as da Barra.

Que tudo não passe apenas de promessas e factoides de início de governo. Salvador ainda espera por uma cura definitiva.

adblock ativo