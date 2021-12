Celebrar e reconhecer a profissão docente é preciso

O Dia 15 de outubro é dedicado às professoras e aos professores e este é um momento oportuno para reconhecer o quão estes profissionais são imprescindíveis. São elas e eles que ajudam a organizar e a disseminar conhecimentos e valores de uma sociedade democrática, como nos lembra o educador baiano Anísio Teixeira. E, neste dia simbólico, não podemos apartar as comemorações da própria defesa da educação pública e de qualidade, diante dos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus e das dificuldades políticas que o país atravessa.

Não cabe a ninguém insinuar que espaços de aprendizagem são lugares de “balbúrdia” e não de produção de cultura e ciência, como de fato são; muito menos buscar tutelar a independência e a autonomia dos educadores e das escolas. Antes de tudo, temos que reafirmar conquistas como o Fundeb e assegurar que estes recursos sejam aplicados, exclusivamente, para a melhoria da Educação. Não é possível construir uma educação transformadora e emancipatória sem respeitar os professores, as instituições, a democracia e a ciência.

O Governo da Bahia reconhece o papel dos educadores, os respeita e os valoriza. Nos últimos dois anos, o Estado concedeu a promoção nos graus da carreira a 22.806 professores e coordenadores pedagógicos. Na rede estadual de ensino, se garante a Lei do Piso do Magistério; um terço da carga horária para estudo e planejamento; e há um plano de carreira que possibilita a melhoria continuada dos salários. Para se ter uma ideia, cerca de 85% dos educadores da rede estadual ganham acima de R$ 5 mil por mês. Salienta-se que, mesmo na pandemia, o Estado promove a formação de nove mil educadores das redes estadual e municipais.

Para os que dedicaram a vida a ensinar é garantida a aposentadoria digna. Nos últimos 12 meses foram mais de duas mil aposentadorias concedidas. E, para todos os profissionais da Educação, a Secretaria da Educação do Estado destina acolhimento socioemocional, por meio do Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor. Além disso, de janeiro até agora, o Estado investiu mais de R$ 157 milhões na rede física escolar para ambientes de trabalho mais adequados à aprendizagem dos estudantes.

Nesta homenagem aos docentes, reafirmamos o ideário de Anísio Teixeira e de Paulo Freire, na construção de uma sociedade melhor e, nestes dias aflitivos, ressaltamos a dignidade do seu ofício. Seguimos, pois, pelos rincões da Bahia, tendo a Educação como missão para a nossa gente. A tarefa é permanente e o futuro não se libera dela. Façamos do verso, cantado por Beto Guedes, a nossa prosa da esperança: “Um mais um é sempre mais que dois”. Vamos juntos, com zelo e firmeza! Parabéns, colegas docentes!

*Jerônimo Rodrigues é secretário de Educação do Estado da Bahia

