Bolsa Família, um programa emancipador

O Bolsa Família já foi objeto de várias abordagens, positivas e negativas, que procuraram explicá-lo e, principalmente, creio eu, compreendê-lo. Uma das mais famosas teses - hoje esquecida por não encontrar amparo na realidade - dizia que a iniciativa lançada pelo presidente Lula condenaria a população brasileira a uma existência dependente da mesada estatal. É um argumento que hoje provoca risos, se tanto, tal o incontestável papel libertador e emancipador do programa.



De fato, dados oficiais mostram que 50 milhões de pessoas saíram do breu da miséria para conquistar - por ação desse pioneiro programa de renda mínima, reproduzido e premiado mundialmente - as condições essenciais para adquirir controle sobre seus destinos e exercer a mais fantástica característica do ser humano: o livre arbítrio. O Bolsa Família permite, sim, que ao ter garantidas as condições para seu sustento, as famílias brasileiras mais necessitadas vislumbrem novas perspectivas e até mesmo possam deixar o programa quando decidem ascender a outro patamar social, qualificando-se e inserindo-se no mercado de trabalho. Essa é outra abordagem clássica, porém vitoriosa, sobre o Bolsa Família.



No entanto, eu gostaria de ressaltar outro olhar, não exatamente original, mas com menor presença na mídia, dos desdobramentos positivos do Bolsa Família: a sua influência na melhoria do desempenho escolar dos alunos no ensino médio em regiões de extremas carências, como o Norte e o Nordeste. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza dizem que estudantes de famílias beneficiadas pelo programa têm rendimento superior à média nacional. A taxa de aprovação desses alunos é de 82,3% no Norte e 82,7% no Nordeste, enquanto que no resto do país é de 75,2%.



A razão é muito simples: para que uma família possa aderir ao programa é exigida como contrapartida frequência mínima de 85%, enquanto que para os demais alunos a taxa é de 75%. E isso não é tudo. A taxa nacional de abandono do ensino médio, que em 2011 foi de 10,8%, cai para 7,1% quando a aferição é feita entre os beneficiados, atingindo um dos mais antigos estigmas do sistema educacional brasileiro, a evasão escolar.



Com isso, quero afirmar que muito mais que um programa de renda mínima, o Bolsa Família é o mais importante indutor da cidadania implantado no Brasil. E louve-se a sensibilidade da presidente Dilma Rousseff em ampliar ainda mais a abrangência do programa, levando-o ativamente aos necessitados das mais inacessíveis regiões do país, graças ao "Brasil sem miséria".



Meu governo não tem economizado energia para inserir no Bolsa Família um número cada vez maior de baianos. Estamos caminhando para 1,8 milhão de famílias cadastradas, um crescimento superior a 29% entre 2007 e 2012, o que nos coloca como o estado número um em beneficiados. Apenas em 2013, serão R$ 3,3 bilhões injetados na nossa economia, sendo que em várias cidades de pequeno porte os recursos do Bolsa Família são equivalentes aos repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios, muitas vezes sua única fonte de renda. É dinheiro que não melhora apenas a vida familiar, mas tem efeito multiplicador, movimentando o comércio local, gerando renda e novos empregos, e criando uma rede de proteção que, exatamente agora, quando o Nordeste enfrenta a pior seca em décadas, minimiza o êxodo e a perda de vidas humanas.



Com a ajuda do Bolsa Família, conseguimos reduzir em 36% o índice de extrema pobreza, tirando mais de 540 mil pessoas da miséria absoluta. Também jogamos para baixo os índices de pobreza. A queda foi de 42%, significando que 1,2 milhão de pessoas passaram a ter renda pessoal superior a R$ 140 por mês. A Bahia ficou, no período de 2006 e 2012, em segundo lugar entre os estados brasileiros que mais reduziram o número de pobres. E, no geral, o crescimento da renda média dos baianos foi de 25% em seis anos. São números que comprovam a eficácia social do programa.



Os dez anos do Bolsa Família merecem todas as comemorações que estão sendo feitas. Afinal, nossa geração entrará para a História como aquela que não apenas testemunhou como também ajudou o Brasil e a Bahia a tratar seus cidadãos com maior igualdade.

adblock ativo