Barack Obama: privacidade espionada

Além da economia enfraquecida, o presidente Barack Obama herdou de seu antecessor George W. Bush guerras e ameaças terroristas. Do legado constava o programa secreto de vigilância dos Estados Unidos, que ele havia censurado por submeter o cidadão americano aos vexames de uma espionagem oficial.

Na Casa Branca, Obama não apenas perseverou na fiscalização antiamericana, quer dizer, antidemocrática, em vigor desde o atentado de 11 de setembro de 2001, como também a expandiu. A título de preservar a segurança pública com medidas preventivas, o controle grava registros de conversas telefônicas e de e-mails, no país e no exterior, entre americanos.

Empresas de telefonia teriam sido constrangidas a submeter-se. O jornal britânico The Guardian denunciou os aspectos negativos dessa "guerra global ao terror", conforme a definiu Bush. De repente, Obama, até aqui arauto da transparência, é colhido em situação delicada.

Há sete anos o FBI e a Agência Nacional de Segurança violam a privacidade particular. É mais um ato, e dessa feita de maior gravidade, daquele Big Brother criado pelo ficcionista inglês George Orwell no romance Nineteen Eighty-Four (1984), publicado em 1949.

A boa ficção costuma ser profética. A história se repete com o retorno do dilema segurança da sociedade versus direito à privacidade. À primeira vista parece absurdo o acesso do governo a dados pessoais, no entanto o mundo de hoje justifica medidas de proteção antiterrorismo - e estas, por seu turno, cerceiam liberdades.

Obama está certo ou exagera? Força é convir que não agiu como se esperava de um governo transparente. No entanto, nestes dias acirrados que abalam o mundo, muitos afirmam que a vigilância extrema seria tacitamente admissível, como resposta efetiva de combate ao terror.

Se os terroristas do Al-Qaeda e outras organizações criminosas resolvessem disparar um artefato atômico contra os Estados Unidos, o mundo inteiro estaria sob a ameaça de contaminação nuclear.

