Bailarinos, entre ambição e crueldade

Por trás dos belos rostos, passos e saltos mágicos, sinfonias clássicas, quem poderia imaginar tanta ambição, ressentimento e inveja ao ponto de levar Sergei Filin, ex-diretor do famoso Balé Bolshoi, de Moscou, ao risco de cegueira nos dois olhos após ter sofrido ataque de ácido sulfúrico?

Ele foi substituído no cargo por Galina Stepanenko, que dirigirá as turnês previstas para Paris, Londres, Japão e Austrália, mas a estreia em março da Sagração da Primavera, com música do compositor Igor Stravinsky concebida em 1913 para a performance do bailarino russo Vaslav Nijinsky, teve que ser adiada.

O fato criminoso merece atenção, uma vez que Brasil e Rússia intensificaram, no mês passado, parceria estratégica e estreitaram cooperação cultural, inclusive no campo da dança.

Joinville (SC) sedia a única escola do Bolshoi fora da Rússia e, em 2008, quatro jovens baianos do Ballet Esperança e Cia. Mudança (Coutos) foram selecionados graças a um programa de bolsa, que inclui formação em dança clássica durante oito anos.

Seria ingenuidade achar que, por ser um ambiente refinado da cultura russa com mais de 200 anos de história, não reinaria no Bolshoi competição e rivalidade: Filin já havia recebido diversas ameaças oriundas provavelmente de bailarinos rejeitados.

Segundo a BBC de Londres, Natalia Osipova e Ivan Vasiliev, duas estrelas do balé, renunciaram por discordar dos novos programas e no início do ano passado, Nikolai Tsiskaridze criticara duramente Filin.

"Somos rodeados por um conjunto repugnante de bajuladores e fãs lunáticos preparados para cortar a garganta dos rivais de seus ídolos", disse Alexey Ratmansky, antecessor de Filin.

Este mesmo ambiente conflitante de rivalidades e vaidades foi brilhantemente tratado no Cisne Negro, filme de Darren Aronofsky, que rendeu, em 2011, Oscar de Melhor Atriz a Natalie Portman. Competindo com rivais por um papel de destaque numa companhia de Nova York, a bailarina, interpretada por Natalie, mergulha fundo no trabalho físico e mental em busca da perfeição entre a inocência e graça do cisne branco e a malícia e sensualidade do cisne preto, que caracterizam a trama do clássico balé de Piotr Illitch Tchaikovsky O Lago dos Cisnes.

Além disso, a personagem de Natalie, cuja controladora e dominadora mãe a força a ser bailarina, é assediada "tecnicamente" por seu coreógrafo, interpretado pelo ator Vincent Cassel, para que desenvolva seu potencial criativo.

Anastasia Volockova, uma das estrelas de primeira linha do Bolshoi até 2011, expressou sua revolta e denunciou a "concorrência feroz fora do campo artístico no Bolshoi".

"A tragédia que se abateu sobre Sergei, uma pessoa culta e refinada, chocou-me profundamente. Na Rússia, o balé tem um lugar à parte. Fiquei impressionada com a reação do diretor Anatoli Iksanov, que classificou o ato como um banal conflito artístico. O que as autoridades estão esperando para intervir e evitar estas barbaridades no Bolshoi?", desabafou Anastasia na rede social russa "Jivoi Journal" (www.courrierinternational.com).

Filin, que já sofreu quatro cirurgias reparadoras desde o dia 18, disse que perdoaria seus agressores, mas a Justiça não poderia nem deveria. O crime deve ser considerado ato injustificável e punido exemplarmente numa sociedade russa caracterizada pela opressão do governo autoritário do presidente Vladimir Putin.

Nesta sexta, a organização de direitos humanos Human Rights Watch divulgou seu relatório (www.hrw.org), salientando que 2012 foi o pior ano de repressão da sociedade civil na Rússia, desde o fim da União Soviética, há 21 anos.

Num mundo belo e encantador da música e dança, o atentado contra Filin revelou não somente disputa de poder por cargos graduados na cena artística russa e conflito de personalidades em busca de fama e reconhecimento, mas também a face criminosa de uma sociedade que, aparentemente, tolera e incentiva a concorrência desleal entre bailarinos e diretores do Bolshoi. Uma dança suja.

