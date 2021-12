Autoritarismo e democracia no Brasil

O ano de 2014 comporta dois aniversários contrastantes em tudo pelo que eles significaram para a história do Brasil: os 50 anos do golpe civil-militar de 64 e os 30 anos do movimento das Diretas Já. Estes acontecimentos antagônicos podem ser tomados como emblemáticos do processo que contrapõe autoritarismo e democracia em nosso país, em especial, nos últimos 50 anos.



O golpe de 64 representou a implantação da ditadura com a violência, repressão, censura, tortura, assassinatos e violação aos diretos humanos. Ele representou a imposição pela força da "modernização" conservadora, que concentrou renda, ampliou a desigualdade social, excluiu parcelas significativas da população brasileira, fortaleceu a corrupção, bloqueou as reformas de base, consolidou o patrimonialismo e criou graves problemas para o futuro e a construção da democracia no Brasil.



O movimento de massas pelas Diretas Já, na contramão, foi um momento privilegiado e um alento à vida democrática no país. A mobilização de milhões de cidadãos contribuiu de modo significativo para a derrota da ditadura civil-militar, ainda que não tenha conseguido derrubar o regime autoritário. O movimento de massas derrotou, mas não derrubou a ditadura.



Setores das elites dominantes, à frente do processo, preferiram uma transição controlada pelo alto, como sempre tem acontecido na história do Brasil, negociada com o regime civil-militar. O movimento de massas foi contido e os setores populares, alijados do processo. A transição não rompeu com o autoritarismo, limitou a construção da democracia e dificulta seu desenvolvimento no país até hoje. Revisitar estes acontecimentos pode ensejar um debate mais amplo sobre a continuada disputa entre autoritarismo e democracia que perpassa, ainda hoje, a realidade brasileira.



Em uma sociedade com muitas tradições e marcas autoritárias, presentes inclusive em momentos ditos democráticos, a construção da democracia, em seu sentido político e social, encontra barreiras, que devem ser enfrentadas, de modo atento e amplo.



O III Fórum do Pensamento Crítico, a ser realizado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, de 24 a 28 de março de 2014, no Teatro Castro Alves, pretende discutir publicamente o tema "Autoritarismo e democracia no Brasil e na Bahia: 1964 - 2014", considerado fundamental para imaginar nosso passado, presente e futuro.



Nesses cinco dias serão realizados oito debates:



1. O que possibilitou o golpe civil-militar de 1964?; 2. Como a ditadura redesenhou o Brasil e quais suas repercussões no futuro do país?; 3. Como a ditadura redesenhou a Bahia e quais suas repercussões no futuro do estado?; 4. Quais as heranças culturais e comunicacionais da ditadura no Brasil?; 5. Quais as heranças culturais e comunicacionais da ditadura na Bahia?; 6. Como foi realizada a transição do autoritarismo para a democracia no Brasil e quais as suas consequências?; 7. Como foi realizada a transição do autoritarismo para a democracia na Bahia e quais as suas consequências?; E, por fim, 8. Quais os avanços e limites da democracia na contemporaneidade?



Entre os expositores convidados estão, dentre outros: estudiosos, políticos, pesquisadores, artistas, professores universitários, jornalistas, lideranças e militantes sociais.



A programação do III Fórum do Pensamento Crítico, além dos oito debates a serem realizados em Salvador, contempla espetáculo de encerramento no dia 28 de março, à noite, no Teatro Castro Alves e mostras de filmes sobre a temática em diversas cidades baianas.



O Fórum tem diversos parceiros institucionais: Secretaria Estadual de Educação da Bahia, ministérios, universidades e entidades da sociedade civil. Todas estas entidades pretendem colaborar não só com o direito à memória, mas buscam colocar na agenda pública a necessidade vital de pensar e de agir para superar o autoritarismo e aprofundar a vida democrática.

