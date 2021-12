Atentado agrava conflito entre árabes e judeus

O processo de paz (se este animal não foi extinto no Oriente Médio) entre árabes e judeus em torno da Palestina sofreu na terça-feira, 18, um duro golpe quando dois jovens árabes de Jabal Mukkaber, um subúrbio da parte árabe de Jerusalém, penetraram às 6h45 numa sinagoga, armados de revólveres e machetes, passando a atacar os judeus que ali oravam ou assistiam o serviço matinal.



Até dois anos atrás, as instituições públicas de Jerusalém mantinham guardas à porta. Com a diminuição do terror, a guarda foi cancelada. Assim, os dois atacantes não foram incomodados ao entrar. Mas já entraram atirando e dando machetadas nos atônitos crentes que ali estavam àquela hora. Mataram cinco, feriram mais oito.



Quando se preparavam para sair, deixando para trás um horrendo quadro de sangue, gritos de socorro e dor, chegaram ao local dois policiais atraídos pelos tiros. Travou-se então um tiroteio no qual os dois terroristas foram mortos e um dos policiais ficou ferido gravemente. O policial ferido terminou morrendo a caminho do hospital. Esta é a descrição do atentado.



As maiores vítimas deste ato de terror, além dos mortos e feridos, entretanto, são as perspectivas de uma reconciliação entre os dois povos, a fim de acabar com esta violência tresloucada. Ultimamente, após a guerra em Gaza há três meses, a situação vinha se agravando especialmente em Jerusalém, onde a polícia israelense enfrentava diariamente manifestantes palestinos atirando pedras, tocando fogo em pneus, fechando ruas etc.



O boato de que Israel pretenderia reconstruir o antigo Templo Sagrado de Jerusalém em lugar das duas grandes Mesquitas (El Aqsa e Omar) no local provocou grande agitação entre os palestinos. O governo israelense desmentiu categoricamente, mas sem resultado. A agitação continuou, culminando com o ataque terrorista de ontem.



Ontem à noite o Primeiro Ministro israelense, Bibi Netaniahu, deu uma entrevista coletiva a fim de se referir ao atentado da manhã. Voltou a ameaçar os palestinos com medidas restritivas ao seu movimento na cidade e outras ações repressivas que a oposição vem condenando. Afinal, a população de Israel, que imaginava ter superado a onda de terror dos primeiros anos do milênio (2001,2002, 2003), exige do governo a restauração da possibilidade de frequentar lugares públicos sem medo de ataque terroristas.



Bibi prometeu, mas não convenceu, já que grande parte da população sabe que melhoral não cura câncer. E que a possível solução continua sendo a criação de dois estados, um para cada povo. Para isto, entretanto, Israel precisa voltar, mais ou menos, às linhas pré 1967. Algo difícil de executar, dada a existência de quase 400 mil colonos judeus vivendo no lado de lá da fronteira, nos territórios ocupados na guerra de 1967.



Uma revolução deste tipo está difícil, já que não teria o apoio da maioria da população israelense, que teme palestinos muito próximos às suas casas. Afinal, são quase 100 anos de conflito, com pesadas baixas para os dois lados, o que alimenta a vontade de represálias. A paz entre estes dois povos está mais longe do que nunca.

