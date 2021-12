As águas em Salvador

Todo 22 de março é dia de lembrar o significado ambiental, econômico e social das águas. O problema é esquecermos o que foi dito já no dia seguinte. E esse esquecimento é grave quando falamos dos problemas da cidade e da urgência da implementação de uma política urbano-ambiental em Salvador. Transformamos nossos rios em esgoto e escondemos a sujeira tampando os rios. Ao longo desta semana, a imprensa tem chamado a atenção para o fato de que as nossas lagoas estão secando. Isso é visível a olho nu, por exemplo, em Abaeté. E tudo isso, promovido ou realizado com a conivência ou complacência do poder público.

Na verdade, o padrão de urbanização excludente e ambientalmente predatório agrava tanto as situações de escassez das águas quanto amplia os riscos de enchentes - em São Paulo, por exemplo, o Saracura, morto e "entubado", sempre que chove faz "aparições" e alaga a Praça 14 Bis. O aumento da incidência de chuvas de 80 mm, associado à impermeabilização do solo e desmatamento, tem criado situações de risco difíceis de serem administrados. A USP avalia em R$ 792 milhões, por ano, o prejuízo decorrente de enchentes.

Recentemente um representante da Ademi, entusiasmado com a ponte Salvador-Itaparica, afirmou que a Ilha pode se transformar no melhor dos mundos: "É o Corredor da Vitória ao contrário, com vista para a Baía de Todos-os-Santos, só que nascente".

Esperamos que Salvador e sua região não sejam objeto de intervenções que apenas reforcem a apropriação privada dos nossos recursos ambientais, que favoreçam segmentos sociais com maior poder aquisitivo e grupos econômicos que, de forma especulativa, vivem em busca de novas oportunidades de investimento - viabilizadas com o dinheiro de todos nós, através da criação de "infraestrutura para o desenvolvimento" pelo Estado. Somente para lembrar: o preço de um apartamento na Vitória incorpora o valor, incomensurável, de um patrimônio público, que são as encostas da baía, consideradas como Áreas de Proteção Ambiental e devidamente apropriadas por quem pode pagar pelo m² dos mais caros de Salvador.

O livro Caminho das Águas em Salvador, coordenado pela Escola de Administração e Politécnica da Ufba e elaborado em parceria com prefeitura e governo do Estado, mostra o quadro grave da qualidade das nossas águas - quanto mais próximo da área urbanizada e sem serviço de esgoto sanitário, mais grave é o seu comprometimento. Recentemente foram publicados estudos sobre as águas da Baía de Todos-os -Santos, as águas subterrâneas, e o próprio Estado tem feito uma avaliação mais criteriosa da qualidade das nossas praias. Conhecemos as causas da degradação urbano-ambiental, precisamos transformar a lógica predatória do desenvolvimento em curso.

Durante muito tempo gestores públicos defenderam a primazia do urbano em relação ao ambiental. Nesses tempos, o "ambiente urbano" se confundia com ajardinamento e institucionalização de parques. Aos trancos e barrancos, e um tanto tardiamente, essa compreensão vem mudando em Salvador. Entretanto, as várias tentativas de implementação de uma política ambiental no município se revelaram, quase que sempre, um fracasso - a única exceção, talvez, tenha sido durante o governo de Lídice da Mata. E, para complicar esse quadro, mais recentemente, com a criação da Superintendência do Meio Ambiente, a qualidade do ambiente urbano piorou. O que se fez foi institucionalizar e legitimar desmandos e crimes ambientais, sob a proteção de discursos bem articulados, o silêncio de grupos ambientalistas e a nossa omissão.

Temos, hoje, uma Secretaria Cidade Sustentável que, esperamos, não sirva apenas como préstimo eleitoral ao Partido Verde. Assim como tantos outros, nossos graves problemas, o combate à privatização e degradação dos nossos recursos ambientais, são uma responsabilidade do poder público municipal, do Estado, de todos nós. É preciso intervir na cidade de forma comprometida com o planejamento democrático do uso e ocupação do solo e com o nosso patrimônio ambiental. Nossas águas e cidadãos merecem.

*professora e pesquisadora da Escola de Administração/Ufba

