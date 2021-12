Artigos geram polêmica entre Emiliano José e Antônio Risério

Após o desfecho das eleições municipais de Salvador, o escritor e articulista Antônio Risério publicou um artigo na página de Opinião de A TARDE, no último dia 10 de novembro, que tratava da coincidência na escolha de candidatos às prefeituras de Salvador (ACM Neto), São Paulo (Fernando Haddad) e Rio de Janeiro (Marcelo Freixo) com o amigo Caetano Veloso. No texto, ele rebateu a propalada "volta do carlismo", questionou a "falta de projeto" do PT e alertou o prefeito eleito ACM Neto sobre a importância de cumprir seus propósitos com a cidade, "que está caindo aos pedaços".

O texto gerou uma polêmica com o jornalista e também escritor e articulista de A TARDE, Emiliano José. Em artigo publicado no dia 14 de novembro, Emiliano questionou a aproximação feita por Risério entre os candidatos que, em sua opinião, divergem em seus projetos políticos, principalmente por serem um de esquerda e um de direita. E mais: o jornalista qualificou de "irresponsabilidade, pobreza teórica, ausência de conhecimento, incapacidade de acompanhar a história recente do País" o fato de Risério afirmar que o PT não tem projeto de governo.

Em um terceiro artigo, publicado dois dias depois, em 16 de novembro, Risério acusou Emiliano de não ter entendido seus escritos e negou ter dito que os projetos políticos acabaram e sim "a crise projetual do PT". O articulista afirmou ainda que Pelegrino "passou em brancas nuvens seus muitos anos de deputado" e disse que teria votado em José Serra se o petista baiano fosse seu adversário na campanha para a prefeitura paulista.

Na publicação desta segunda-feira, 19, a troca de textos segue com Emiliano José trazendo novos argumentos para defender suas crenças em relação ao PT e ao ex-candidato à Prefeitura de Salvador, Nelson Pelegrino, além da situação em que se encontra os partidos políticos na atualidade.

Leia o artigo de Emiliano José publicado nesta segunda: De demônios e política

