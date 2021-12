ARTIGO: O Natal e a Sabedoria – Minha reflexão

Neste momento em que nos aproximamos do Natal e do encerramento de mais um ano, somos levados a um natural processo introspectivo, de reflexões e balanços pessoais, familiares e profissionais, acerca de tudo o que vivenciamos nos últimos 12 meses. E exatamente este ano, o marcante 2020, é particularmente especial para os atuais habitantes do planeta Terra.

Com efeito, é ocasião propícia para buscarmos, com sabedoria, encerrar mais um ciclo do calendário, reconhecendo as nossas deficiências, faltas, os tropeços, as dificuldades, os medos, as superações, os aprendizados incorporados, as nossas vitórias, virtudes e, mais do que tudo, a graça da vida!

A sempre recomendável dose de sabedoria, especialmente neste período, tem valor ainda mais destacado.

Desejo, de coração, que independentemente do saldo objetivo a que você chegar como resultante das suas perdas e ganhos em 2020, a sua fé, a sua força interior, o aprendizado acumulado e a sua esperança para o ano que se avizinha estejam fortalecidos, e que este Natal reforce em você, e no íntimo de todos nós, o verdadeiro espírito natalino, para que sejamos efetivos mensageiros do bem-querer, das mudanças virtuosas e da paz individual e coletiva!

Ah, e como é oportuno refletir sobre a sabedoria, que almejamos desenvolver continuamente, ou, creio, que deveríamos almejar, até como resultante do nosso processo evolutivo. Afinal de contas, estamos aqui, nessa experiência corporal e terrena, para evoluir.

E por falar nisso… o que é mesmo sabedoria? Seria a habilidade de saber usar o conhecimento adquirido e acumulado.

Observa-se, claramente, que sabedoria é um algo a mais do que o conhecimento e a inteligência racional do indivíduo. Requer a existência de uma complementaridade com outros ingredientes qualitativos.

