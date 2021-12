Arena Fonte Nova de corpo e alma

Esqueçam a antiga Fonte Nova!, declarei para alguns amigos depois de conhecer a obra da nova arena, juntamente com alunos do 4º ano do curso de arquitetura. Como professor, acho fundamental a integração da prática profissional com a teoria, e visitar essa obra era uma oportunidade única, visto que dificilmente teremos em nossa cidade outra desse porte. Mas a limitação da visita - imposta pela quantidade de pessoas - não me deixou ter a verdadeira dimensão do empreendimento.

Quinze dias depois, com mais tranquilidade, conheci toda a obra. Cheguei a uma conclusão: é impossível esquecer a antiga Fonte Nova. A alma dela está ali. Para sentir isso, basta entrar e andar pelas circulações e escadas, claramente referenciadas ao prédio antigo. O vazio que ficou entre o dia da implosão e o surgimento das primeiras estruturas se foi. Hoje, mesmo de longe, já a sentimos novamente. A abertura para o Dique também está lá, nos presenteando com "aquela" vista e deixando entrar o mesmo vento que refrescava o estádio.

Talvez por nostalgia, eu era contrário à demolição. Hoje vejo que era preciso. As exigências da Fifa e as demandas por espaços multiúso não cabiam naquela estrutura deliciosamente recostada nos taludes do Jardim Bahiano e da Ladeira da Fonte Nova, ideia do arquiteto e professor Diógenes Rebouças. Ela agora é mais altiva - os espectadores ficarão mais próximos do gramado e terão melhor visualização - e mais imponente (a cobertura é fantástica!), pronta para receber não somente grandes e importantes jogos, como também shows e outros eventos, que colocarão Salvador na rota dos principais espetáculos, a exemplo da Copa das Confederações e da Copa do Mundo.

Espero que o show de tecnologia visto na obra seja somente um aperitivo daquilo que está por vir. As ações sociais e ambientais desenvolvidas durante todo o processo - demolição e construção - demonstram a seriedade com que a Fonte Nova foi tratada e nos dão a certeza de que ali será o palco de grandes emoções.



*Arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura da Ufba

adblock ativo