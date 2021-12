Amor à Vida: Sobre quem estamos mesmo falando?

A infância, como se sabe, é um período fundamental para a formação da nossa identidade. É através dos vínculos, inicialmente com a família ou com pessoas significativas, que entramos em contato com a realidade, com a cultura na qual estamos inseridos, e vamos, gradualmente, nos desenvolvendo, introjetando valores, conceitos a respeito de quem somos e do mundo em que vivemos. Esse processo é permeado pela linguagem e pelos afetos, que nos marcam, nos constituem, influenciando nossa forma de pensar, sentir e agir, sendo dinâmico e recursivo: construímos a realidade e somos construídos por ela, a partir de nossas relações.

Assim, o "self", personalidade ou identidade, dentro de uma visão sistêmica, possui características que lhes dão uma natureza multideterminada, inacabada, não essencialista. É também multifacetada: nesse grande " tronco" estão nossos valores, princípios éticos e morais, comumente relacionados ao "caráter"; também nossos sentimentos, emoções, temperamento e características variadas, assim como nossa sexualidade.

A identidade sexual não é uma escolha, como disse Félix, na nova novela da Rede Globo, "Amor à Vida", um personagem de orientação homoafetiva: "...opção é a palavra errada". Como todos os outros aspectos do "self", nossa orientação sexual é fruto do entrelaçamento de variáveis culturais, sociais, familiares; de experiências emocionais da infância e da adolescência; além de fatores transgeracionais, biológicos, dentre outros, não conhecidos. O que fazemos diante das situações, é o que representa nossas escolhas. Dessa forma, Félix ao decidir manter uma vida "perfeita, como propaganda de margarina" ao lado da esposa, assim como quando decide roubar a clínica de seu pai ou jogar o sobrinho no lixo, faz escolhas, que são parcialmente conscientes, mas que refletem aspectos de sua forma de ser, de suas motivações.

Uma pessoa, em toda sua complexidade, não pode ser definida apenas por um dos componentes de sua identidade (como "sério", "gay" ou "crente"). Também não temos como relacionar os componentes da identidade entre si, de forma linear ou causal, como por exemplo, "ele é rígido porque é religioso"; é "mau caráter porque é gay", em uma espécie de "pareamento de estímulos", de características que guardam relação entre si, sem contudo terem uma subordinação cartesiana. A sexualidade não determina o caráter, o temperamento ou as escolhas de uma pessoa, embora faça parte desse grande mosaico que somos.

Os meios de comunicação influenciam nosso modo de pensar e sentir, nos confrontando com realidades objetivas e subjetivas, tendo um papel social transformador indiscutível. O debate ético sobre esse impacto é sempre pertinente, já que tanto contribui para o rompimento de tabus, criando espaços de discussão e revisão de valores, como também pode vir a disseminar de forma subliminar e não reflexiva, novos preconceitos. Nosso olhar sobre a realidade diz muito mais de nós do que daquilo que estamos vendo...

Afinal, sobre o que ou quem estamos mesmo falando?

*Isabella Politano Maciel Gimenes é psicóloga, psicoterapeuta sistêmica e mestre em Família na Sociedade Contemporânea.

adblock ativo