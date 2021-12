Amigo Celebridade

Nestes tempos de redes sociais, ter um amigo famoso chama muita atenção. O termo rede não é um acaso: sugere que cada nó está conectado aos demais. As redes surgem espontaneamente em vários sistemas, sejam estes naturais ou artificiais – neste ultimo caso, em agrupamentos sociais de qualquer ordem. As chamadas novas mídias sociais são bons exemplos de redes. Matematicamente, cada nó representa alguém, e as relações entre as pessoas podem ser vistas como conexões ou ainda as linhas entre um e outro nó.

Redes podem ter várias dimensões. A dimensão zero implica somente haver um nó (sem conexões). Uma rede unidimensional pode ter vários pontos conectados por uma linha reta, com cada nó vinculado a dois vizinhos próximos. Já uma rede bidimensional se situa num plano com quatro vizinhos próximos, e assim por diante. É possível portanto conceber redes tri e tetradimensionais, mas o seu esboço fica cada vez mais complexo.

Toda rede apresenta uma propriedade denominada métrica, que grosso modo consiste simplesmente no que entendemos por distância. Podemos conhecer alguma celebridade pelo fato dela ser amiga de um amigo. Ou ainda amiga de um amigo de um amigo... e assim por diante.

Os pesquisadores brasileiros Samuraí Gomes de Aguiar Brito, Luciano Rodrigues da Silva e Constantino Tsallis estudaram as redes sociais utilizando uma proposta matemática muito curiosa. No artigo: Role of Dimensionality in Complex Networks (algo como “Papel da Dimensionalidade em Redes Complexas”), Scientific Reports 6 (2016), conseguiram responder à seguinte questão: “qual é a probabilidade de alguém entrar numa rede e se tornar amigo de uma celebridade?”

A probabilidade de ser amigo de uma celebridade, expressa por P, depende diretamente do número de conexões de cada nó e da dimensão da rede. Observe: se não existe rede, um nó tem conexão k igual à zero. Já numa rede unidimensional, cada nó está associado a dois outros nós mais próximos por meio de uma linha reta; logo a conexão k vale pelo menos 2. A razão de poder ser superior a dois é que cada nó vizinho pode estar conectado a outros, simples assim. Numa rede bidimensional, cada nó está associado diretamente a quatro outros vizinhos, o que significa que existem pelo menos quatro conexões.

Mas esta mesma probabilidade depende da distância r entre um nó e seus vizinhos. Tal distância consiste num “fator de contenção”. Há também o grau de desejo de se estabelecer uma amizade com alguém, chamado de n. De acordo com Samuraí et al., é possível conceber uma maneira de estabelecer estas dependências entre número de conexões, distância e desejo de se conectar. Em termos gerais, ao se aumentar o número de conexões, aumenta-se a probabilidade. Ao se aumentar a distância, diminui-se a probabilidade. Já o desejo de estabelecer uma amizade interfere muito rapidamente na probabilidade – se n for pequeno, próximo de zero, significa que alguém estaria disposto a atravessar o mundo para conhecer e se tornar amigo de uma celebridade. Em outras palavras, com n nulo, a distância se torna irrelevante. Se esse valor for muito alto (digamos 10), alguém estaria fazendo amizades apenas com pessoas vizinhas, do seu bairro, por exemplo. E se for muito maior, significa uma tendência de se efetuar amizades apenas com pessoas muito, muito próximas.

Os resultados da pesquisa englobam uma nova estatística, estabelecida por um dos autores, o físico greco-brasileiro Constantino Tsallis (n. 1943), denominada q-estatística ou ainda estatística de Tsallis, proposta em 1988. Tal proposta busca generalizar uma área da física chamada mecânica estatística, estabelecida de modo independente pelos físicos Ludwig Eduard Boltzmann (1844 - 1906, austríaco) e Josiah Willard Gibbs (1839 - 1903, americano). A proposta de Tsallis descreve de forma mais acurada fenômenos tão dispares quanto a compreensão do funcionamento de redes sociais virtuais, a cinética de cristalização de vidros, a turbulência do movimento de fluidos ou o comportamento de colisões de partículas de altíssimas energias.

Tudo isto significa que, embora a matemática seja aparentemente fria e austera, curiosamente pode servir para entender melhor sobre o comportamento humano, em particular na busca de alguns por uma célebre amizade.

*Professor da Escola Politécnica, Departamento de Engenharia Química e do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da UFBA

