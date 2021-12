Ainda a Linha Viva...

A 3ª Câmara Cível do TJ-BA suspendeu a liminar de nulidade da audiência realizada sobre o edital de licitação da Linha Viva, solicitada pela Defensoria Pública. Três foram os argumentos utilizados pela relatora, ao acatar o recurso interposto pela Procuradoria do Município: o de que o projeto da Linha Viva vem da administração anterior; o de que, por ser projeto de via pública, sua suspensão poderia "causar à parte lesão grave e de difícil reparação", como prevê o Código de Processo Civil; e o de que houve ampla participação no processo.



Ora, os três argumentos podem ser facilmente contraditos, se se tem como pressuposto a construção de uma cidade justa, democrática e bela, o que supõe abandonar uma análise restrita a prerrogativas discutíveis do exercício imperial do poder de decisão de uma das instâncias federativas, o município.



Vejamos. É bem verdade que a Linha Viva teve sua formulação desenvolvida na falida administração do prefeito anterior, vindo a público no âmbito do polêmico projeto Salvador Capital Mundial, colcha de retalhos de proposições desarticuladas.



Tão ácida foi a reação pública que a maior parte dos projetos foi retirada ou permaneceu na penumbra da ação municipal. Retomada a Linha Viva em 2012, novas e calorosas críticas técnicas e políticas foram tecidas à sua concepção, entre elas a falta absoluta de conexão entre a proposta e o plano diretor e a ausência latente de participação. Ou seja, esse argumento se esvai, pelo simples fato de que as heranças também podem ser malditas.



Segundo, a discussão do que é público também deve vir à baila. Afinal, uma via pedagiada pode ser considerada pública? Em que termos? Pelo simples fato de estar sendo bancada pelo poder público, mas com financiamento privado e com controle de acesso e de tipos de veículos que ali podem circular? Onde o transporte público não entra? Onde serão construídas barreiras monumentais no interior da malha urbana dos bairros? Será que uma rodovia urbana, com tráfego pesado e alta velocidade poderia carregar o simbólico político que carrega a categorização via pública? Onde o excepcional interesse público da proposta?



Ora, ao ser categorizada como via pública - conceito que deveria guiar o projeto -, a Linha Viva tem de ser pensada enquanto proposição submetida aos princípios da política urbana brasileira, com seus instrumentos e princípios, tal como estabelecido pelo Estatuto da Cidade. Ou seja, considerar que uma proposta dessa magnitude é dependente, do ponto de vista do direito, apenas da lei de licitações, é negar os princípios republicanos que regem nossa sociedade, de igualdade de direitos e de oportunidades. Em termos do interesse público, é o projeto da Linha Viva que causa "lesão grave e de difícil reparação" à sociedade e não o inverso!



Terceiro e por fim, cabe a pergunta: se foi aceito que houve participação, como explicar que o projeto não apresente alterações, um ano depois? Como explicar que a população a ser por ele atingida nunca foi procurada para discutir alternativas? Como explicar que os custos de remoção - que atingirá milhares de moradores - não façam parte dos cálculos da modelagem financeira? De que serviria então o processo participativo?



Mas esse processo sequer aconteceu! A mobilização que existe expressa a luta pela participação e não a discussão ampla e democrática sobre o mérito do projeto. Esse é um equívoco grave, pois parece fazer cair por terra toda a ordem jurídica democrática conquistada em histórico processo de lutas pelo direito à cidade.



Felizmente, partilhando desse entendimento, o resultado da votação do pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, em 12 de fevereiro, não inclui a Linha Viva na modulação do PDDU, conforme certidão publicada do julgamento da sessão.



Além disso, a rodovia vira também assunto de política internacional: foi confirmada, para 20-21 de fevereiro, a visita de estudos da relatora especial da ONU para Moradia Adequada às comunidades atingidas pelo projeto, entre outras situações de violações de direito em nossa cidade.

Linha Viva, não!

