Acréscimos: Nada como o poder

Eis que o maior vira-folha da história veio durante a semana dizer que está envergonhado com o atraso das obras para a Copa. Confesso, quando vi a manchete em alguns sites, pensei que se tratava de uma confissão de culpa. Mas não. Esperto, como sempre, Ronaldo, membro do Comitê Organizador Local da Copa (COL), não apenas tenta tirar o dele da reta às vésperas do Mundial, mas também bater no governo federal e apoiar seu novo amigo e principal candidato da oposição à presidência, Aécio Neves.



Apenas para lembrar: Ronaldo jogou no Barcelona e depois foi para o Real Madrid. Foi ídolo na Inter e depois atuou no Milan. Era Flamengo de coração, mas trocou o Rubro-Negro carioca pelo Corinthians e, como ele mesmo disse, virou mais um 'louco do bando'. Há alguns anos, era unha e carne com o presidente Lula e apoiava o PT. Em abril deste ano, publicou uma foto em uma rede social em que assistia a um jogo ao lado de Aécio Neves, referindo-se a ele na legenda como "grande amigo e futuro presidente do Brasil". Ronaldo era a favor da Copa e se virou contra ela.



O grande Millor Fernandes dizia que "Quem se curva aos poderosos, mostra o traseiro aos oprimidos". Ronaldo não apenas se dobrou aos opressores em toda sua carreira, mas tomou gosto por estar ao lado de quem manda e tem dinheiro.



Segundo o excelente jornalista Rodrigo Mattos, blogueiro do UOL, "o instituto 'Controle da Concorrência' fez um levantamento das aparições públicas de Ronaldo na TV aberta, nos cinco principais canais. No quadriênio da Copa, sua exposição foi multiplicada em oito vezes, justamente no período em que assumiu funções no comitê organizador e passou a se ligar à Copa".



Não por coincidência, a mesma pesquisa aponta que, após Neymar - que tem a carreira administrada pela 9ine, agência de Ronaldo - o ex-jogador da Seleção é a personalidade do segmento esportivo que mais vendeu na TV, com patrocinadores como Ambev, Claro, Pão de Açúcar, Hypermarcas, Proctor & Gamble. Além disso, Mattos ainda aponta que a WPP, empresa sócia de Ronaldo na 9ine, faturou até com contrato com o governo federal para divulgação da Copa-2014, além de ter uma subsidiada com contas de publicidade do COL e da Fifa na Copa das Confederações.



Sabe de nada, inocente!



Até quando?

Há 25 anos, lembro-me de ver, estarrecido, no Jornal Nacional daquele sábado, a impressionante imagem de milhares de pessoas sendo esmagadas contra as grades que separavam a arquibancada do campo do Estádio de Hillsborough, na Inglaterra, durante um jogo entre Liverpool e Nottingham. O saldo daquela tragédia foi de 96 torcedores mortos - a maioria pisoteados - e outros 766 feridos.



Não houve como não lembrar daquele 14 de abril de 1989 ao ver as imagens de ontem em Feira de Santana, quando mais de uma centena de pessoas foi imprensada contra o alambrado do Joia da Princesa. Por muita, muita sorte mesmo, nada de mais grave aconteceu por aqui, mas na hora de assumir a responsabilidade pelo fato, Bahia, CBF, FBF e Polícia Militar ficam naquele clássico jogo de empurra, em que nada se resolve, até que aconteça a próxima confusão.



Na Inglaterra, a tragédia mudou os rumos do futebol inglês e mundial. Por aqui, vai ter Copa!

